Rio - Depois de uma cirurgia que durou seis horas, realizada em julho no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Edu Guedes contou aos seguidores nesta quinta-feira (16) que retomou os treinos e foi autorizado a correr novamente. O apresentador descobriu um tumor no pâncreas durante exames complementares.
Edu Guedes - reprodução Instagram
Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Além da televisão, Edu Guedes se dedica ao automobilismo. Ele participa da Porsche Cup há sete anos e conquistou títulos nas categorias GT3 3.8, em 2021, e Carrera Rookie, em 2023. Agora, o chef e piloto comemora o retorno às atividades físicas.

"Esta semana, eu recebi a liberação para voltar a treinar mais firme e também voltar a correr. Lógico, eu estou totalmente fora da forma que eu estava antes das cirurgias, mas estou feliz porque posso treinar novamente, posso fazer as coisas que eu gosto".

Reflexão sobre o processo de recuperação

Durante a publicação, Edu compartilhou uma mensagem sobre a importância de manter o equilíbrio emocional diante dos desafios.

"Mas eu queria dizer uma coisa para todos vocês. Muitas vezes, a gente acaba sofrendo também por antecipação com algumas coisas. Tipo, é uma segunda-feira, você vai fazer o exame na sexta, e passa a semana inteira preocupado com aquilo. Não vale a pena. Se você conseguir mudar seu pensamento, fazer outras coisas, outras atividades e não pensar naquilo, vai deixar essas coisas ruins ou qualquer pensamento longe de você. E daí na sexta, quando você tiver que fazer o exame, fica preocupado. É só naquela hora, até sair o exame. E é isso. Um beijo grande a todos”, afirmou.

 
 
 
