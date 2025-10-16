Edu Guedes - reprodução Instagram

16/10/2025

Além da televisão, Edu Guedes se dedica ao automobilismo. Ele participa da Porsche Cup há sete anos e conquistou títulos nas categorias GT3 3.8, em 2021, e Carrera Rookie, em 2023. Agora, o chef e piloto comemora o retorno às atividades físicas."Esta semana, eu recebi a liberação para voltar a treinar mais firme e também voltar a correr. Lógico, eu estou totalmente fora da forma que eu estava antes das cirurgias, mas estou feliz porque posso treinar novamente, posso fazer as coisas que eu gosto".Durante a publicação, Edu compartilhou uma mensagem sobre a importância de manter o equilíbrio emocional diante dos desafios."Mas eu queria dizer uma coisa para todos vocês. Muitas vezes, a gente acaba sofrendo também por antecipação com algumas coisas. Tipo, é uma segunda-feira, você vai fazer o exame na sexta, e passa a semana inteira preocupado com aquilo. Não vale a pena. Se você conseguir mudar seu pensamento, fazer outras coisas, outras atividades e não pensar naquilo, vai deixar essas coisas ruins ou qualquer pensamento longe de você. E daí na sexta, quando você tiver que fazer o exame, fica preocupado. É só naquela hora, até sair o exame. E é isso. Um beijo grande a todos”, afirmou.