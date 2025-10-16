Ex-BBB Marília Miranda anuncia gravidezReprodução/Instagram
Na legenda, Marília compartilhou uma mensagem sobre o significado do novo ciclo. "A gente faz planos… e Deus vem e muda tudo! Esse bebê não foi planejado pra agora, mas Deus sabe o momento certo para tudo. Teve vezes em que eu dizia que queria… e outras em que achava que não queria mais. Mas Deus quis e eu sou obediente aos planos Dele na minha vida", escreveu.
Conhecida pelo apelido de “Cabrita”, ela brincou com a novidade: "Vem aí um cabritinho ou uma cabritinha".
Ex-BBB celebra a chegada do 'milagre'
Casada há 15 anos, Marília afirmou que a gestação representa um novo propósito em sua vida.
"Foram 15 anos de casamento sem nunca engravidar. E agora Ele sussurrou ao meu coração: 'Chegou a hora, filha. Agora você está preparada'. Esse neném é promessa, é milagre, é propósito", publicou.
A maquiadora ainda declarou seu amor pelo bebê: "Sou grata, meu filho(a)… Por ter me escolhido pra ser sua mãe".
Amigos que participaram do BBB 23 também celebraram a novidade. Cristian Vanelli comentou: "Parabéns, Cabrita!". Já Paula Freitas deixou uma mensagem carinhosa: "Que coisa linda! Deus abençoe". "Esse marido é de fato, EFICIENTE! Parabéns aos papais, que venham muitos cabritinhos e cabritinhas", desejou Gustavo Marsengo.
