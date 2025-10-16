Gracyanne Barbosa foi assaltada junto com a irmã na Barra Olímpica - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/10/2025 08:57

Rio - A modelo fitness e ex-Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa, de 42 anos, foi assaltada, na madrugada desta quinta-feira (16), na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste. Criminosos roubaram seu veículo, quando ela voltava de um evento na quadra da União da Ilha, na Zona Norte, agremiação a qual é rainha de bateria.

O crime ocorreu na Avenida Engenheiro Carlos Carvalho, trecho renomeado da Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gracyanne sentada na calçada, próximo a uma loja de produtos de animais e de um posto de combustíveis, junto com a irmã mais velha, Barbara Jacobina.

Segundo relatos, criminosos abordaram as vítimas logo depois delas pararem para abastecer. Os assaltantes renderam as irmãs e ainda teriam apontado armas para elas, as obrigando a deixar o veículo, modelo Land Rover Defender 110, avaliado em R$ 800 mil.

Gracyanne voltava de uma visita à quadra da União da Ilha do Governador, escola de samba da Série Ouro a qual é a rainha de bateria. A modelo estava com muletas, pois se recupera de uma lesão no joelho adquirida na "Dança dos Famosos", da TV Globo.

O assalto foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado à 32ª DP (Taquara). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.