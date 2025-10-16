Gracyanne Barbosa foi assaltada junto com a irmã na Barra OlímpicaReprodução / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa é assaltada enquanto voltava de evento na quadra da União da Ilha
Criminosos roubaram o veículo da ex-BBB na Avenida Engenheiro Carlos Carvalho, na Barra Olímpica
Rio - A modelo fitness e ex-Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa, de 42 anos, foi assaltada, na madrugada desta quinta-feira (16), na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste. Criminosos roubaram seu veículo, quando ela voltava de um evento na quadra da União da Ilha, na Zona Norte, agremiação a qual é rainha de bateria.
O crime ocorreu na Avenida Engenheiro Carlos Carvalho, trecho renomeado da Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gracyanne sentada na calçada, próximo a uma loja de produtos de animais e de um posto de combustíveis, junto com a irmã mais velha, Barbara Jacobina.
Segundo relatos, criminosos abordaram as vítimas logo depois delas pararem para abastecer. Os assaltantes renderam as irmãs e ainda teriam apontado armas para elas, as obrigando a deixar o veículo, modelo Land Rover Defender 110, avaliado em R$ 800 mil.
Gracyanne voltava de uma visita à quadra da União da Ilha do Governador, escola de samba da Série Ouro a qual é a rainha de bateria. A modelo estava com muletas, pois se recupera de uma lesão no joelho adquirida na "Dança dos Famosos", da TV Globo.
O assalto foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado à 32ª DP (Taquara). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
Rio de Janeiro
PM retira 1,5 tonelada de barricadas em comunidades de Niterói
Equipes utilizaram maquinário para remover obstáculos feitos de entulho e barras de ferro
Rio de Janeiro
Homem é preso com 150 pés de maconha cultivados em estufa na Zona Sudoeste
Drogas estavam dentro de um imóvel na comunidade Pombo Sem Asa
Rio de Janeiro
PM é executado em comunidade de Jacarepaguá
Ainda não há informação sobre a motivação dos disparos
Rio de Janeiro
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.