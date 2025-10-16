O homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - Divulgação

Publicado 16/10/2025 20:59

Rio - Um homem acabou preso em flagrante por tráfico de drogas na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foram encontrados cerca de 150 pés de maconha cultivados em estufa dentro de um imóvel na região, na última quarta-feira (15).

Os agentes chegaram ao local após informações de inteligência que indicavam a existência de uma plantação de maconha ligada a uma facção criminosa. O homem chegou a permitir a entrada dos policiais na casa, onde além dos pés de maconha, foram encontrados também diversos tabletes de drogas prontos para venda. O material acabou apreendido e encaminhado para perícia.



O preso, que não teve o nome divulgado, já tinha anotações criminais por porte de drogas e ameaça.