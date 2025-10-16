O homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)Divulgação
O preso, que não teve o nome divulgado, já tinha anotações criminais por porte de drogas e ameaça.
Homem é preso com 150 pés de maconha cultivados em estufa na Zona Sudoeste
Drogas estavam dentro de um imóvel na comunidade Pombo Sem Asa
PM é executado em comunidade de Jacarepaguá
Ainda não há informação sobre a motivação dos disparos
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
Justiça determina prisão preventiva de milicianos detidos com arsenal avaliado em R$ 1 milhão
Bandidos estavam em um imóvel abandonado e não perceberam a chegada dos policiais militares
Criminosos sequestram nove ônibus na Cidade de Deus e na Freguesia
Ao todo, 15 linhas tiveram os itinerários desviados. Houve relatos de arrastões e muitos tiros
Câmara do Rio aprova em primeira discussão troca do sistema BRT por VLT
Proposta, de autoria da Prefeitura, tem investimento estimado em R$ 12 bilhões
