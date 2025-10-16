Um dos ônibus sequestrados na Cidade de Deus, na tarde desta quinta (16)Reprodução

Rio – Criminosos sequestraram nove ônibus, no fim da tarde desta quinta-feira (16), no entorno da Cidade de Deus e da Freguesia, na Zona Sudoeste. Houve relatos de arrastões e muitos tiros.
Segundo a Rio Ônibus, os bandidos retiraram as chaves dos veículos e os utilizaram como barricadas. Por volta das 19h20, os sete coletivos tomados na Cidade de Deus já haviam sido resgatados. Sobre os da Freguesia, às 20h30, os dois já não estavam mais atravessados na pista. Um total de 15 linhas tiveram os seus itinerários desviados.
Ônibus sequestrados na Cidade de Deus
A72017 - 691 Méier x Cidade de Deus
C47662 - 353 Gardênia Azul x Terminal Gentileza
C47643 - 600 Taquara x Saens Pena
C30300 - 550 Cidade de Deus x Gávea
C30303 - 550 Cidade de Deus x Gávea
C30239 - 550 Cidade de Deus x Gávea
47607 - 353 Gardênia Azul x Term. Gentileza
Ônibus sequestrados na Freguesia
C47938 - 2110 - Gardênia x Castelo
D13178 - 878 Tanque x Rio das Pedras
Linhas impactadas na Cidade de Deus
348 Riocentro x Candelária
353 Gardênia Azul x Term. Gentileza
368 Riocentro x Candelária
550 Cidade de Deus x Gávea
558 Cidade de Deus x Siqueira Campos
600 Taquara x Saens Peña
611 Camorim x Del Castilho
691 Cidade de Deus x Méier
861 Curicica x Rio das Pedras
900 Taquara x Downtown
990 Merck x Joatinga
Linhas impactadas na Freguesia

368 Riocentro x Candelária
932 Gardenia x Tanque
987 Gardenia x Pechincha
2110 Gardenia x Castelo
A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 18º BPM (Jacarepaguá) foram à comunidade da Tirol, na Freguesia, para verificar informações sobre uma possível reunião de criminosos armados. Com a chegada dos agentes, houve intenso confronto.

Até as 20h, o saldo da ação era: dois fuzis, uma pistola, munições e grande quantidade de material entorpecente apreendidos. Dois homens foram detidos e conduzidos à delegacia.
Armas apreendidas por policiais militares na ação desta quinta (16) - Divulgação/PMERJ
Itens apreendidos por policiais militares na ação desta quinta (16) - Divulgação/PMERJ
Criminosos sequestraram ônibus nesta quinta (16) na Cidade de Deus - Reprodução
Criminosos sequestraram ônibus nesta quinta (16) na Cidade de Deus - Reprodução
Criminosos sequestraram ônibus nesta quinta (16) na Cidade de Deus - Reprodução
O Centro de Operações Rio (COR) informou que, devido à ocorrência, a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais ficou parcialmente interditada na altura da Rua Edgard Werneck. Houve reflexos na Avenida Antonieta Campos da Paz, na Estrada do Gabinal, na Avenida Tenente Cel. Muniz de Aragão, todas no sentido Cidade de Deus, e na Avenida Ayrton Senna, sentido Freguesia.
Na Freguesia, foram registradas interdições parciais no cruzamento da Rua Comandante Rubens Silva com a Rua Tirol e no encontro entre a Tirol e a Estrada do Bananal.

O trânsito ficou com retenções na Rua Tirol, com reflexos na Estrada do Gabinal, sentido Estrada dos Três Rios. A orientação é para que os motoristas evitem tais vias.
UPA vira abrigo
Nas redes sociais e na plataforma virtual Onde Tem Tiroteio (OTT), há relatos de tiros, arrastões e veículos na contramão.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em meio a um intenso tiroteio em frente à UPA Cidade de Deus, pessoas procuraram abrigo na unidade. Funcionários e pacientes também se mantiveram no local.

A atualização mais recente da SMS ressalta que as equipes tentam manter o atendimento nos casos mais graves e pede para as pessoas, se possível, evitarem a UPA Cidade de Deus.
As secretarias Municipal e de Estado de Educação informaram que nenhuma escola foi impactada. As unidades da rede de saúde estadual e de Atenção Primária à Saúde da Prefeitura (clínicas da família e centros municipais de saúde) também não foram afetadas.