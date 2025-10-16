Um dos ônibus sequestrados na Cidade de Deus, na tarde desta quinta (16) - Reprodução

Publicado 16/10/2025 18:47

Rio – Criminosos sequestraram nove ônibus, no fim da tarde desta quinta-feira (16), no entorno da Cidade de Deus e da Freguesia, na Zona Sudoeste. Houve relatos de arrastões e muitos tiros.

Segundo a Rio Ônibus, os bandidos retiraram as chaves dos veículos e os utilizaram como barricadas. Por volta das 19h20, os sete coletivos tomados na Cidade de Deus já haviam sido resgatados. Sobre os da Freguesia, às 20h30, os dois já não estavam mais atravessados na pista. Um total de 15 linhas tiveram os seus itinerários desviados.

Ônibus sequestrados na Cidade de Deus

A72017 - 691 Méier x Cidade de Deus

C47662 - 353 Gardênia Azul x Terminal Gentileza

C47643 - 600 Taquara x Saens Pena

C30300 - 550 Cidade de Deus x Gávea

C30303 - 550 Cidade de Deus x Gávea

C30239 - 550 Cidade de Deus x Gávea

47607 - 353 Gardênia Azul x Term. Gentileza

Ônibus sequestrados na Freguesia

C47938 - 2110 - Gardênia x Castelo

D13178 - 878 Tanque x Rio das Pedras

Linhas impactadas na Cidade de Deus

348 Riocentro x Candelária

353 Gardênia Azul x Term. Gentileza

368 Riocentro x Candelária

550 Cidade de Deus x Gávea

558 Cidade de Deus x Siqueira Campos

600 Taquara x Saens Peña

611 Camorim x Del Castilho

691 Cidade de Deus x Méier

861 Curicica x Rio das Pedras

900 Taquara x Downtown

990 Merck x Joatinga

Linhas impactadas na Freguesia



368 Riocentro x Candelária

932 Gardenia x Tanque

987 Gardenia x Pechincha

2110 Gardenia x Castelo



A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 18º BPM (Jacarepaguá) foram à comunidade da Tirol, na Freguesia, para verificar informações sobre uma possível reunião de criminosos armados. Com a chegada dos agentes, houve intenso confronto.



Até as 20h, o saldo da ação era: dois fuzis, uma pistola, munições e grande quantidade de material entorpecente apreendidos. Dois homens foram detidos e conduzidos à delegacia.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que, devido à ocorrência, a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais ficou parcialmente interditada na altura da Rua Edgard Werneck. Houve reflexos na Avenida Antonieta Campos da Paz, na Estrada do Gabinal, na Avenida Tenente Cel. Muniz de Aragão, todas no sentido Cidade de Deus, e na Avenida Ayrton Senna, sentido Freguesia.

Na Freguesia, foram registradas interdições parciais no cruzamento da Rua Comandante Rubens Silva com a Rua Tirol e no encontro entre a Tirol e a Estrada do Bananal.



O trânsito ficou com retenções na Rua Tirol, com reflexos na Estrada do Gabinal, sentido Estrada dos Três Rios. A orientação é para que os motoristas evitem tais vias.

UPA vira abrigo

Nas redes sociais e na plataforma virtual Onde Tem Tiroteio (OTT), há relatos de tiros, arrastões e veículos na contramão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em meio a um intenso tiroteio em frente à UPA Cidade de Deus, pessoas procuraram abrigo na unidade. Funcionários e pacientes também se mantiveram no local.



A atualização mais recente da SMS ressalta que as equipes tentam manter o atendimento nos casos mais graves e pede para as pessoas, se possível, evitarem a UPA Cidade de Deus.

As secretarias Municipal e de Estado de Educação informaram que nenhuma escola foi impactada. As unidades da rede de saúde estadual e de Atenção Primária à Saúde da Prefeitura (clínicas da família e centros municipais de saúde) também não foram afetadas.