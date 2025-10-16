Segundo a Rio Ônibus, os bandidos retiraram as chaves dos veículos e os utilizaram como barricadas. Por volta das 19h20, os sete coletivos tomados na Cidade de Deus já haviam sido resgatados. Sobre os da Freguesia, às 20h30, os dois já não estavam mais atravessados na pista. Um total de 15 linhas tiveram os seus itinerários desviados.
Ônibus sequestrados na Cidade de Deus
A72017 - 691 Méier x Cidade de Deus C47662 - 353 Gardênia Azul x Terminal Gentileza C47643 - 600 Taquara x Saens Pena C30300 - 550 Cidade de Deus x Gávea C30303 - 550 Cidade de Deus x Gávea C30239 - 550 Cidade de Deus x Gávea 47607 - 353 Gardênia Azul x Term. Gentileza
Ônibus sequestrados na Freguesia
C47938 - 2110 - Gardênia x Castelo D13178 - 878 Tanque x Rio das Pedras
Linhas impactadas na Cidade de Deus
348 Riocentro x Candelária 353 Gardênia Azul x Term. Gentileza 368 Riocentro x Candelária 550 Cidade de Deus x Gávea 558 Cidade de Deus x Siqueira Campos 600 Taquara x Saens Peña 611 Camorim x Del Castilho 691 Cidade de Deus x Méier 861 Curicica x Rio das Pedras 900 Taquara x Downtown 990 Merck x Joatinga
Linhas impactadas na Freguesia
368 Riocentro x Candelária 932 Gardenia x Tanque 987 Gardenia x Pechincha 2110 Gardenia x Castelo
A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 18º BPM (Jacarepaguá) foram à comunidade da Tirol, na Freguesia, para verificar informações sobre uma possível reunião de criminosos armados. Com a chegada dos agentes, houve intenso confronto.
Até as 20h, o saldo da ação era: dois fuzis, uma pistola, munições e grande quantidade de material entorpecente apreendidos. Dois homens foram detidos e conduzidos à delegacia.
fotogaleria
O Centro de Operações Rio (COR) informou que, devido à ocorrência, a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais ficou parcialmente interditada na altura da Rua Edgard Werneck. Houve reflexos na Avenida Antonieta Campos da Paz, na Estrada do Gabinal, na Avenida Tenente Cel. Muniz de Aragão, todas no sentido Cidade de Deus, e na Avenida Ayrton Senna, sentido Freguesia.
Na Freguesia, foram registradas interdições parciais no cruzamento da Rua Comandante Rubens Silva com a Rua Tirol e no encontro entre a Tirol e a Estrada do Bananal.
O trânsito ficou com retenções na Rua Tirol, com reflexos na Estrada do Gabinal, sentido Estrada dos Três Rios. A orientação é para que os motoristas evitem tais vias.
UPA vira abrigo
Nas redes sociais e na plataforma virtual Onde Tem Tiroteio (OTT), há relatos de tiros, arrastões e veículos na contramão.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em meio a um intenso tiroteio em frente à UPA Cidade de Deus, pessoas procuraram abrigo na unidade. Funcionários e pacientes também se mantiveram no local.
A atualização mais recente da SMS ressalta que as equipes tentam manter o atendimento nos casos mais graves e pede para as pessoas, se possível, evitarem a UPA Cidade de Deus.
As secretarias Municipal e de Estado de Educação informaram que nenhuma escola foi impactada. As unidades da rede de saúde estadual e de Atenção Primária à Saúde da Prefeitura (clínicas da família e centros municipais de saúde) também não foram afetadas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.