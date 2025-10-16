Equipes do 12º BPM removeram barricadas de diversas vias de Niterói nesta quinta (16) - Reprodução

Publicado 16/10/2025 22:46 | Atualizado 16/10/2025 22:47

Rio – Equipes do 12º BPM (Niterói) receberam chamado, nesta quinta-feira (16), para a remoção de barricadas colocadas por criminosos em diferentes localidades de Niterói, na Região Metropolitana. Ao todo, 1,5 tonelada de material foi retirada das vias.

Segundo o comando da unidade, os agentes estiveram nas comunidades Boa Vista, Juca Branco, Serrão e Pé Pequeno, com apoio de maquinário pesado, para retirar obstáculos feitos de entulho e barras de ferro.

A ação, que durou cerca de sete horas, teve o objetivo de desobstruir vias para a livre circulação de moradores e prestadores de serviço.