Equipes do 12º BPM removeram barricadas de diversas vias de Niterói nesta quinta (16)Reprodução

Rio – Equipes do 12º BPM (Niterói) receberam chamado, nesta quinta-feira (16), para a remoção de barricadas colocadas por criminosos em diferentes localidades de Niterói, na Região Metropolitana. Ao todo, 1,5 tonelada de material foi retirada das vias.
Equipes do 12º BPM removeram barricadas de diversas vias de Niterói nesta quinta (16) - Reprodução
Segundo o comando da unidade, os agentes estiveram nas comunidades Boa Vista, Juca Branco, Serrão e Pé Pequeno, com apoio de maquinário pesado, para retirar obstáculos feitos de entulho e barras de ferro.
A ação, que durou cerca de sete horas, teve o objetivo de desobstruir vias para a livre circulação de moradores e prestadores de serviço.