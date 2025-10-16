Equipes do 12º BPM removeram barricadas de diversas vias de Niterói nesta quinta (16)Reprodução
PM retira 1,5 tonelada de barricadas em comunidades de Niterói
Equipes utilizaram maquinário para remover obstáculos feitos de entulho e barras de ferro
Homem é preso com 150 pés de maconha cultivados em estufa na Zona Sudoeste
Drogas estavam dentro de um imóvel na comunidade Pombo Sem Asa
PM é executado em comunidade de Jacarepaguá
Ainda não há informação sobre a motivação dos disparos
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
Justiça determina prisão preventiva de milicianos detidos com arsenal avaliado em R$ 1 milhão
Bandidos estavam em um imóvel abandonado e não perceberam a chegada dos policiais militares
Criminosos sequestram nove ônibus na Cidade de Deus e na Freguesia
Ao todo, 15 linhas tiveram os itinerários desviados. Houve relatos de arrastões e muitos tiros
