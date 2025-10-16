O Corpo de Bombeiros foi acionado para recolher o corpo - Reprodução

Publicado 16/10/2025 20:24 | Atualizado 16/10/2025 22:03

Rio – Um policial militar, identificado como Adelmo da Silva Guerini Fernandes, foi executado, na noite desta quinta-feira (16), em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Informações iniciais dão conta de que criminosos da região efetuaram os disparos.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) recebeu chamado para checar uma morte na Comunidade da Asa Branca. Ao chegarem ao local, constataram que o PM, lotado no 21º BPM (São João de Meriti), já estava sem vida.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência, às 19h10, para atender vítima de disparo de arma de fogo, mas também encontrou a vítima, de aproximadamente 50 anos, morta.

Ainda de acordo com a PM, ainda não foi possível identificar a dinâmica do ataque. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso e apura a autoria do crime.