A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) - Divulgação

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) Divulgação

Publicado 16/10/2025 17:19

Rio - Um homem foi atingido por uma bala perdida na manhã desta quinta-feira (16), durante um tiroteio no Complexo de Israel, na Zona Norte.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas após a entrada do homem no hospital. O caso é investigado pela 22ª DP (Penha).