A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) Divulgação

Rio - Um homem foi atingido por uma bala perdida na manhã desta quinta-feira (16), durante um tiroteio no Complexo de Israel, na Zona Norte.
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Não há informações sobre o estado de saúde.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas após a entrada do homem no hospital. O caso é investigado pela 22ª DP (Penha). 