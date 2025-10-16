A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) Divulgação
Homem é atingido por bala perdida durante tiroteio no Complexo de Israel
Vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, Zona Norte
Rio - Um homem foi atingido por uma bala perdida na manhã desta quinta-feira (16), durante um tiroteio no Complexo de Israel, na Zona Norte.
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Não há informações sobre o estado de saúde.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas após a entrada do homem no hospital. O caso é investigado pela 22ª DP (Penha).
