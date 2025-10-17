Publicado 17/10/2025 00:00

O custo do seguro de carros na Zona Norte do Rio pode chegar a 70% acima do valor cobrado na Zona Sul, segundo levantamento do setor. A disparidade reflete o avanço da violência e a falta de segurança pública — que, no fim, acaba sendo repassada ao bolso do cidadão.



Após o cessar-fogo em Gaza, Donald Trump afirmou que quer “resolver a questão da Rússia”. O ex-presidente mira agora o próximo Nobel da Paz, o gesto mistura ambição diplomática e cálculo político.