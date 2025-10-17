X do Nuno
Falta de segurança pesa no bolso do cidadão
O custo do seguro de carros na Zona Norte do Rio pode chegar a 70% acima do valor cobrado na Zona Sul, segundo levantamento do setor. A disparidade reflete o avanço da violência e a falta de segurança pública — que, no fim, acaba sendo repassada ao bolso do cidadão.
Após o cessar-fogo em Gaza, Donald Trump afirmou que quer “resolver a questão da Rússia”. O ex-presidente mira agora o próximo Nobel da Paz, o gesto mistura ambição diplomática e cálculo político.
Rio de Janeiro
PM retira 1,5 tonelada de barricadas em comunidades de Niterói
Equipes utilizaram maquinário para remover obstáculos feitos de entulho e barras de ferro
Rio de Janeiro
Homem é preso com 150 pés de maconha cultivados em estufa na Zona Sudoeste
Drogas estavam dentro de um imóvel na comunidade Pombo Sem Asa
Rio de Janeiro
PM é executado em comunidade de Jacarepaguá
Ainda não há informação sobre a motivação dos disparos
Rio de Janeiro
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
