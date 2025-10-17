Carta ao leitor do DIA - 17 de outubro de 2025
Confira os destaques da edição:
Alerj concede honraria a Nuno Vasconcellos, representante dos acionistas da Editora O DIA
Economia, Feira de empregos oferece 3 mil vagas
Na manchete, Mototaxistas e entregadores terão avaliação de conduta no trânsito
Rio, Criminosos levam carrão de Gracyanne Barbosa
Fiéis celebram dia de Santa Edwiges
Esquema de jogos de azar on-line movimento R$ 130 milhões
Bandidos sequestram 9 ônibus na Cidade de Deus e Freguesia
TJ decreta prisão preventiva de milicianos flagrados com arsenal avaliado em R$ 1 milhão
Ataque, Thiago Silva marca no fim, Fluminense vence Juventude e segue na caça ao G-6: 1 a 0
Mengão foca no duelo contra o Palmeiras
NO D, Ronaldinho Gaúcho encontra Débora Bloch e brinca: "Odete está viva"
Thiaguinho em Niterói é uma das atrações do fim de semana; confira!
Rio de Janeiro
PM retira 1,5 tonelada de barricadas em comunidades de Niterói
Equipes utilizaram maquinário para remover obstáculos feitos de entulho e barras de ferro
Rio de Janeiro
Homem é preso com 150 pés de maconha cultivados em estufa na Zona Sudoeste
Drogas estavam dentro de um imóvel na comunidade Pombo Sem Asa
Rio de Janeiro
PM é executado em comunidade de Jacarepaguá
Ainda não há informação sobre a motivação dos disparos
Rio de Janeiro
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
