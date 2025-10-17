Mais artigos de O Dia
O Dia
Alerj concede honraria a Nuno Vasconcellos, representante dos acionistas da Editora O DIA
Economia, Feira de empregos oferece 3 mil vagas
Na manchete, Mototaxistas e entregadores terão avaliação de conduta no trânsito
Rio, Criminosos levam carrão de Gracyanne Barbosa
Fiéis celebram dia de Santa Edwiges
Esquema de jogos de azar on-line movimento R$ 130 milhões
Bandidos sequestram 9 ônibus na Cidade de Deus e Freguesia
TJ decreta prisão preventiva de milicianos flagrados com arsenal avaliado em R$ 1 milhão
Ataque, Thiago Silva marca no fim, Fluminense vence Juventude e segue na caça ao G-6: 1 a 0
Mengão foca no duelo contra o Palmeiras
NO D, Ronaldinho Gaúcho encontra Débora Bloch e brinca: "Odete está viva"
Thiaguinho em Niterói é uma das atrações do fim de semana; confira!