O homem foi detido por policiais da Delegacia de Defraudações (DDEF) Divulgação

Publicado 16/10/2025 19:46 | Atualizado 16/10/2025 20:03

Rio - Um homem foi preso nesta quinta-feira (16), em Santa Cruz, na Zona Oeste, por estuprar o próprio afilhado, de apenas 5 anos. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram em 2018 quando a mãe deixava a vítima na casa do detido para ir trabalhar.

O agressor foi detido por policiais da Delegacia de Defraudações (DDEF). Foi cumprido contra ele um mandato de prisão condenatória de 11 anos.