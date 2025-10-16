O homem foi detido por policiais da Delegacia de Defraudações (DDEF) Divulgação
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
Justiça determina prisão preventiva de milicianos detidos com arsenal avaliado em R$ 1 milhão
Bandidos estavam em um imóvel abandonado e não perceberam a chegada dos policiais militares
Criminosos sequestram nove ônibus na Cidade de Deus e na Freguesia
Ao todo, 15 linhas tiveram os itinerários desviados. Houve relatos de arrastões e muitos tiros
Câmara do Rio aprova em primeira discussão troca do sistema BRT por VLT
Proposta, de autoria da Prefeitura, tem investimento estimado em R$ 12 bilhões
Homem é atingido por bala perdida durante tiroteio no Complexo de Israel
Vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, Zona Norte
Câmara aprova implementação do sistema digital de fiscalização das vagas de estacionamento no Rio
Texto segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Vista como 'fim dos flanelinhas', proposta ganhou emenda para proteger os guardadores regulamentados
