Nuno Vasconcellos: 'Privilégio'Érica Martin

Publicado 16/10/2025 16:40

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (16), a concessão da Medalha Tiradentes para o representante dos acionistas da Editora O DIA, Nuno Vasconcellos. A maior honraria do estado premia pessoas e entidades por relevantes serviços prestados à sociedade fluminense.

"Receber a Medalha Tiradentes é algo que marca não só a minha trajetória, mas o compromisso que tenho com este estado. É uma honra imensa ser reconhecido, por meio da mais alta condecoração concedida pela Alerj, o esforço de tantos anos em prol da sociedade fluminense. É um privilégio que dedico a todos que acreditam no poder transformador da comunicação e no futuro do Rio", afirmou Nuno Vasconcellos.



A homenagem ao empresário luso-brasileiro é de autoria dos deputados Samuel Malafaia (PL), Rodrigo Bacellar (União), Franciane Motta (Pode), Chico Machado (Solidariedade) e Átila Nunes (PSD). No texto do Projeto de Lei 2023/2027, os parlamentares elogiam a carreira internacional do empresário.

"Passou a atuar no Brasil como representante da Portugal Telecom e desempenhou papel fundamental no processo de privatização da Telesp Celular, que seria o embrião da Vivo. Mais tarde, liderou a venda da participação da Portugal Telecom na Vivo e a compra da Oi. Deu início aos negócios em mídia, com a compra do Diário Econômico, em Portugal, e a criação do Brasil Econômico — tendo adquirido o controle da Editora O Dia e do Portal iG", argumentam.

Nascido em Lisboa, Portugal, Nuno Vasconcellos é especialista em Business Intelligence, Ativos Estressados e Operações de M&A. Formado em Gestão de Empresas no Curry College, em Boston, nos Estados Unidos, o gestor teve a carreira marcada por grandes feitos na área de telecomunicações, mídia, tecnologia e negócios imobiliários em Portugal e no Brasil. Além dos negócios, Nuno escreve para a coluna Um Olhar Sobre o Rio, publicada aos domingos no Jornal O DIA.

74 anos de história

"O DIA faz parte da alma do Rio. Essa homenagem me emociona profundamente porque reconhece não apenas a história de um jornal, mas a ligação afetiva que temos com o povo fluminense. O DIA foi, é e sempre será a voz da rua, da esperança, da resistência e da verdade. Receber esse título como benemérito do Estado é uma honra que dedico a cada leitor, a cada vendedor de banca, a cada repórter que enfrentou o sol e a chuva para levar a notícia até onde ela precisava chegar. Seguimos juntos, lado a lado com o Rio, ontem, hoje e sempre", celebrou.