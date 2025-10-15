Richarlison e Amanda Araújo celebram 4 meses do filho, Richarlison Jr - Reprodução / Instagram

Richarlison e Amanda Araújo celebram 4 meses do filho, Richarlison JrReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 16:59

Rio - O jogador Richarlison, de 28 anos, e a namorada, Amanda Araújo, de 22, comemoraram os quatro meses de vida do filho, Richarlison Jr., nesta quarta-feira (15). O casal compartilhou registros carinhosos do bebê nas redes sociais

"4 meses do meu bebê. Ele tá a cara da mamãe (risos)", escreveu Amanda ao publicar as fotos do pequeno.Recentemente, a influenciadora se manifestou nas redes após receber comentários negativos sobre a aparência do filho. Ela divulgou prints de mensagens enviadas por seguidores que comparavam o rosto da criança ao do pai, com observações como “tadinho, é a cara do pai” e “meu Deus, é a cara do pai, coitado”.Amanda explicou que decidiu expor as mensagens para conscientizar o público sobre o impacto de críticas direcionadas a crianças pequenas. A influenciadora ressaltou que sua prioridade é proteger o filho e reforçou a importância do respeito e do cuidado nas redes sociais.Richarlison Jr. nasceu em junho. No mesmo dia, os pais mostraram as primeiras fotos do bebê aos seguidores. Apesar de viverem no exterior, Amanda e Richarlison optaram por realizar o parto no Brasil, para que a jovem tivesse o apoio da família nos primeiros dias de maternidade.O jogador atua pelo Tottenham, time inglês. Já Amanda é influenciadora digital e estudante de Direito, curso que decidiu trancar temporariamente para se dedicar à nova rotina em família e acompanhar o companheiro na capital britânica.