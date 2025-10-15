Monica Benini revela que terminou com Junior Lima por causa da fama do cantor - reprodução Instagram

Rio - Monica Benini abriu o jogo nas redes sociais sobre os bastidores de seu relacionamento com Junior Lima. Em conversa com seguidores, nesta quarta-feira (15), a designer de joias admitiu que chegou a terminar o namoro com o cantor por conta do peso da fama dele.



Ao responder uma pergunta nos Stories, Monica revelou que a popularidade de Junior foi um dos fatores que a fez repensar a relação no início. "Totalmente (risos). Qualquer dia eu conto essa história, mas comecei a namorar com ele anônimo, porque foi em uma viagem que encontramos somente uma brasileira", contou.Ela lembrou o momento em que percebeu quem ele era de fato. "Quando minha ficha caiu, hesitei. Terminamos o namoro (risos). Me dei uns dias para pensar e acabamos a viagem namorando de novo”, afirmou.Monica destacou ainda que a decisão de retomar o relacionamento foi consciente. “Mas foi consciente, eu realmente refleti a respeito e acho que, na época, comecei a namorar com ele apesar de ser famoso. Ele é um cara muito, muito, muito legal, e foi isso que salvou (risos)”, disse.Críticas por manter os filhos longe da internetDurante a conversa, Monica também falou sobre a escolha de não mostrar os filhos, Otto e Lara, nas redes sociais. “Lido [pensando] assim: ‘Tadinhos, eles não sabem o que dizem’ (risos). Brincadeira. Mas agora, o Felca me ajudou a explanar melhor alguns dos muitos motivos pelos quais, sendo famoso ou não, não expor os filhos na internet é sempre a melhor escolha. Não tenho e nem nunca tive a menor dúvida em relação a isso”, afirmou.Limites e privacidade no dia a diaMonica contou ainda que a privacidade do casal é algo que flui naturalmente. “Sabe que isso é uma coisa que a gente nem fica falando ou combinando durante o dia? Acho que nossos limites são muito parecidos e as coisas simplesmente fluem”, disse.