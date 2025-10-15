João Gomes bebendo vinho - Reprodução/Instagram

João Gomes bebendo vinhoReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 13:11

Rio - João Gomes, 23 anos, e Ary Mirelle, 23, aproveitaram a noite desta terça-feira (14) em um jantar romântico. Depois de dias intensos cuidando dos filhos, Jorge, 1, e Joaquim, 2 meses, o casal teve a oportunidade de aproveitar um momento a sós. Nas redes sociais, Ary contou que o marido passou um pouco do ponto com as bebidas alcoólicas.

fotogaleria

Por terem consumido álcool, eles preferiram dormir em um hotel. Ary mostrou aos seguidores que levou uma garrafa de bebida para ficar assistindo clipes de músicas com João antes de dormir.

O cantor tinha parado de beber álcool porque descobriu que tinha gordura no fígado. Ele revelou que a decisão foi tomada após um problema de saúde. Depois do susto, ele disse que pretendia voltar a beber de forma moderada.