Felipe Selau e Priscila juntos - Reprodução/Instagram

Felipe Selau e Priscila juntosReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 11:08

Rio - A irmã de Felipe Selau, 31 anos, contou, nesta segunda-feira (13), como foram os últimos dias de contato com o ator. O artista foi encontrado morto no apartamento em que morava em São Paulo . O corpo dele será levado para Foz do Iguaçu, no Paraná, e, em seguida, para a cidade Céu Azul, onde será velado pela família.

fotogaleria

Nesta quarta-feira (15), Priscila divulga em seu story que o corpo do ator será levado de São Paulo para Foz do Iguaçu e, depois, até a cidade de Céu Azul, no Paraná, onde acontecerá o velório. Felipe Selau participou de "Malhação", da TV Globo, em 2014, onde interpretou o personagem Paulo Tiago. Ele atualmente trabalhava como produtor executivo da empresa Chilli Beans.



Jogadora do Cruzeiro, Priscila Back relatou que o chefe do irmão quem sinalizou que ele não estava bem."[O chefe] já tinha ido lá no apartamento dele [Felipe], ele bateu lá e ninguém respondeu. Aí falei com outro amigo do Fê. Ele foi lá, consegui liberar ele para subir, consegui liberar o chaveiro e, quando o chaveiro entrou, o meu irmão estava deitado na cama dormindo. Na verdade, ele estava dopado, não conseguia parar acordado. Ele foi melhorando aos poucos, foi voltando ao normal", lembrou.

Priscila contou que o episódio se repetiu no último final de semana, o que causou preocupação para outros membros da família sobre a saúde mental do ator.

"Ontem, a minha mãe mandou mensagem perguntando se eu tinha notícia do Fê. Eu sempre via no 'Insta' quando ele filma as coisas, e tal. Só que dessa vez não tinha nada. Mandei mensagem para a recepcionista lá do apartamento dele, ela falou que não tinha visto ele o dia inteiro. Aí pedi para ela subir no quarto dele e bater lá para ver se tinha alguma resposta. Ela foi, bateu e disse que alguém respondeu perguntando quem era, e ela saiu para não incomodar", detalhou a jogadora.

Na segunda-feira, ela disse que a família continuou sem resposta. "Não chegava mensagem, não chegava ligação. A gente chamou novamente um chaveiro e, quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque o meu irmão estava caído na porta. Chamaram o bombeiro, chamaram a polícia e, quando entraram, o meu irmão já estava sem vida".

Segundo Priscila, a Polícia Civil realizou a perícia no apartamento de Felipe. No local, encontraram remédios antidepressivos.



Procure o Centro de Valorização da Vida (CVV) em caso de pensamentos suicidas por meio do chat, ou do 188. Para tratamento médico, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza psiquiatras e psicólogos na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua casa. É possível ser encaminhado para um Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Em caso de emergência, busque ajuda em um pronto-socorro ou em uma Unidade de Pronto Atendimento na sua cidade.

Assista: