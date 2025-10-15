Viih Tube e Eliezer comemoram último ’mesversário’ do filhoReprodução de vídeo / Instagram
Celebração intimista, desta terça-feira (14), contou com tema da animação 'Dragon Ball Z'
Anitta participa de evento na Inglaterra e conhece rei Charles III
Cantora esteve no Palácio de St. James, em Londres
Val Marchiori chora após primeira sessão de quimioterapia: 'Dói'
Socialite usa touca gelada para tentar evitar a queda de cabelo durante o tratamento contra o câncer de mama
Giovanna Ewbank volta de viagem e encontra novos membros na família
A apresentadora compartilhou carrossel com imagens dos novos cachorrinhos da casa
Fabiana Justus reage a crítica sobre conteúdo nas redes após diagnóstico de câncer
Empresária respondeu um comentário que apontava excesso de postagens sobre a doença
TikToker brasileira participa de desfile da Victoria’s Secrets
Gabi Moura cruza a passarela do evento fashion nesta quarta-feira (15)
Glória Pires relembra desafios da maternidade aos 19 anos
A atriz recordou que teve ajuda dos pais na criação de Cleo e destacou o papel de Orlando Morais como parceiro e pai presente
