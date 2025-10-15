Viih Tube e Eliezer comemoram último ’mesversário’ do filho - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/10/2025 09:23

Rio - Viih Tube e Eliezer comemoraram o último "mesversário" do filho mais novo, Ravi, nesta terça-feira (14). Através das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou registros da celebração. Além disso, contou que o tema da festa, a animação "Dragon Ball Z", foi escolhida por um motivo especial: a realização do sonho do ex-"BBB".

"O pai realizando o sonho dele com o 'mesversário' de 'Dragon Ball Z'. Como podem ver, eu quase nem apareço. Foi quase que um 'mesversário' de pai e filho. Mas, 'tá', vai, deixa eles [risos]. E foi com ele andando... não estou nem acreditando, foi tão rápido", escreveu Viih.

Eliezer e o pequeno esbanjaram fofura ao se vestirem de Goku e Gohan, que também são pai e filho na animação. Viih, Lua, 2 anos, e mais familiares entraram no clima e se fantasiaram como personagens de "Dragon Ball Z".

"O melhor tema do mundo. Vocês sabem que esperei quase um ano para fazer, né?", brincou o ex-"BBB", ao mostrar mais detalhes da festinha intimista em comemoração aos 11 meses do caçula.