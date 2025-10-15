Kim Kardashian tem 44 anos e mais de 354 milhões de seguidores no Instagram - Reprodução / Instagram

Kim Kardashian tem 44 anos e mais de 354 milhões de seguidores no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 10:44

A Skims, marca de roupas da modelo e influenciadora Kim Kardashian, lançou uma coleção de calcinhas que imitam pelos pubianos. A linha, anunciada nesta terça-feira (14) nas redes sociais da empresa, se chama "The Ultimate Brush" ("O Arbusto Supremo", em inglês).

As peças custam R$ 190 e estão disponíveis em 12 cores e nove tamanhos diferentes. Ainda não há data de lançamento, mas o público já pode se inscrever na lista de espera.

"Feita à mão em uma malha super transparente e elástica, essa tanga fio-dental apresenta uma mistura de pelos falsos cacheados e lisos em doze variações de tons diferentes. Possui alças laterais de elástico. O tamanho corresponde fielmente ao padrão", afirma a descrição do produto.

A notícias pegou fãs da modelo desprevenidos. "Acabei de conferir a data de hoje para confirmar que não é 1º de abril", brincou uma seguidora. "Cara, essa mulher sabe fazer marketing", confessou uma internauta.

Sobre a influenciadora

Kim Kardashian tem 44 anos e mais de 354 milhões de seguidores no Instagram. Ela ganhou notoriedade por protagonizar, junto com sua família, o reality show "Keeping Up with the Kardashians", que estreou em 2007. Desde então, a influenciadora lançou marcas de sucesso de moda e beleza, incluindo a Skims.