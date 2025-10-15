Ricardo Vianna e Lexa publicam mais cliques de lua de mel na Turquia - Reprodução / Instagram

Ricardo Vianna e Lexa publicam mais cliques de lua de mel na TurquiaReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 10:28

"Honey moon [lua de mel]", escreveu o ator na legenda da publicação. Na sequência de cliques, os recém-casados se divertem durante um passeio de quadriciclo. Eles também posaram para cliques aos beijos, enquanto faziam a trilha. Lexa, ainda, exibiu a aliança de casamento.

Nos comentários do post, a cantora se declarou ao amado. "Ah, eu te amo tanto! Está sendo maravilhoso", expressou a dona do hit "Sapequinha". Além disso, a artista mostrou que o casal encerrou a noite com um jantar especial em que provaram a culinária local. "Olha que demais. Estamos comendo muito nessa viagem".

Na segunda (13), eles mostraram o início da viagem na Turquia. O primeiro destino do casal Istambul, onde a cantora e o ator se vestiram com roupas típicas.

Casamento

Lexa e Ricardo Vianna se casaram na última sexta-feira (10), em uma cerimônia emocionante realizada no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. O 'grande dia' também contou com festão, em que o casal aproveitou ao lado dos amigos e familiares.