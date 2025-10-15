Ricardo Vianna e Lexa publicam mais cliques de lua de mel na TurquiaReprodução / Instagram

Rio - Ricardo Vianna, 33 anos, e Lexa, de30, compartilharam nas redes sociais, nesta terça-feira (14), mais registros da lua de mel na Turquia. O casal, que subiu ao altar na última sexta (10), aproveitou a viagem romântica na Capadócia.
"Honey moon [lua de mel]", escreveu o ator na legenda da publicação. Na sequência de cliques, os recém-casados se divertem durante um passeio de quadriciclo. Eles também posaram para cliques aos beijos, enquanto faziam a trilha. Lexa, ainda, exibiu a aliança de casamento.
Nos comentários do post, a cantora se declarou ao amado. "Ah, eu te amo tanto! Está sendo maravilhoso", expressou a dona do hit "Sapequinha". Além disso, a artista mostrou que o casal encerrou a noite com um jantar especial em que provaram a culinária local. "Olha que demais. Estamos comendo muito nessa viagem".
Na segunda (13), eles mostraram o início da viagem na Turquia. O primeiro destino do casal Istambul, onde a cantora e o ator se vestiram com roupas típicas.
Casamento
Lexa e Ricardo Vianna se casaram na última sexta-feira (10), em uma cerimônia emocionante realizada no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. O 'grande dia' também contou com festão, em que o casal aproveitou ao lado dos amigos e familiares.