Zezé Di Camargo exibe blusa com a frase 'Anistia já! Presos 8 de janeiro'Reprodução/X

Publicado 15/10/2025 09:37

Rio - Durante show, Zezé Di Camargo exibiu uma blusa pedindo a liberdade dos presos pelos ataques, em Brasília, que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Ao lado de Luciano, o cantor se apresentou no Festival do Camarão na noite desta segunda-feira (13) em Porto Belo, Santa Catarina. A atitude do artista dividiu opiniões nas redes sociais.

A camisa com a mensagem pela anistia dos responsáveis pelos atentados chegou até Zezé após um fã jogá-la no palco. Dos mais de 1,4 mil presos, apenas 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar.

"Um artista com coragem de verdade! Zezé Di Camargo mostrou que não tem medo de se posicionar, levantou a camisa pela anistia aos presos do 08/01 e deu voz à luta de milhões de brasileiros", escreveu uma usuária da rede X (antigo Twitter). "Precisamos de homens de coragem. Valeu Zezé Di Camargo. Anistia já", manifestou-se outra.

Internautas também criticaram a postura de Zezé durante o show. "Nossa, que fim de carreira", afirmou um. "Canta mal e ainda apoia bandido. Complicado isso daí", disse outro. "Muito sem noção, além de faltar a voz, está faltando bom senso", pontuou um terceiro.

Para quem achava que a pior escolha do Zezé Di Camargo era seguir cantando mesmo sem voz, ele veio provar que pode piorar ainda mais. O cara ergueu uma camiseta pela anistia num show na cidade de Porto Belo, SC. pic.twitter.com/IkPFmB5vBX — GugaNoblat (@GugaNoblat) October 15, 2025





