Gracyanne Barbosa treina após romper tendão do joelho - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 11:39

Rio - Mesmo se recuperando de uma cirurgia no joelho, Gracyanne Barbosa, 42 anos, não deixou de lado a rotina fitness. A influenciadora rompeu o tendão durante participação na "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da Globo. Ela mostrou nos Stories do Instagram que continua treinando, agora apenas com a perna que está saudável. Determinada, ela respondeu aos comentários sobre o risco de ficar com as pernas assimétricas.

"Pra galera que está preocupada porque ficarei com uma perna mais fina que a outra: agora a estética não é importante (treinando ou não ficarei). O objetivo é manter força muscular e a função neuromotora, acelerar o retorno funcional, preservar o condicionamento físico e minimizar a perda de massa muscular", declarou.A musa fitness contou ainda que está apostando em um método chamado treinamento cruzado, que ajuda a manter o equilíbrio do corpo mesmo com uma das pernas imobilizada. "Ele se baseia em fenômenos neuromusculares chamados de transferência cruzada (cross-education effect). Ou seja, ao treinar um lado do corpo, o lado oposto também ganha força e coordenação, mesmo sem ser diretamente exercitado", explicou.Nesta semana, Gracyanne retornou ao médico para retirar os pontos e mostrou aos fãs como está o joelho após a operação. Em um momento de sinceridade, ela também falou sobre as dores e os desafios da recuperação. "Nunca senti uma dor física tão forte quanto essa, confesso que tem sido muito pior do que eu imaginava, mas estou aqui, firme, forte, corajosa e grata! A Deus, aos profissionais e a vida, pela chance de recomeçar todos os dias", escreveu.