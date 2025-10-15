Poliana Rocha mostra Zé Felipe juntinho com Ana CastelaReprodução / Instagram
Ao compartilhar a imagem nos Stories do Instagram, Poliana escolheu como trilha sonora a música "Simples Assim", de Pedro Pondé, que traz os versos: "Sente a paz desse lugar. Dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar. É um sonho, um paraíso."
A publicação chamou a atenção dos fãs do casal, que voltou a aparecer junto após especulações sobre o término. No último domingo (12), Zé Felipe e Ana Castela trocaram um beijo durante o programa "Domingo Legal", do SBT.
Durante a atração, o apresentador Celso Portiolli perguntou sobre o status da relação. Ana afirmou que os dois estavam "se conhecendo melhor", enquanto Zé declarou que já estavam juntos.
