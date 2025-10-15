Tainá Castro e Eder Militão - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 18:09 | Atualizado 15/10/2025 19:17

Rio - Tainá Castro, de 29 anos, fez uma declaração ao marido, Éder Militão, de 28, na tarde desta quarta-feira (15), nas redes sociais. A influenciadora compartilhou fotos ao lado do jogador do Real Madrid e escreveu um texto carinhoso sobre o relacionamento.



"Hoje não é uma data especial, mas bateu uma vontade de expressar o amor que eu sinto por você! Amo nossa conexão e sincronia, amo nossos tempos de qualidade, amo o jeito que me trata e me admira, enfim, eu amo você. Que Deus nos conceda sabedoria pra saber lidar com as dificuldades juntos!", escreveu Tainá.



A publicação recebeu mensagens de amigos do casal. Virginia Fonseca comentou: "Lindosssssssss!!!! Vocês são massa demais juntos". Já Vini Jr. reagiu com vários emojis de coração.



Virginia e Tainá estreitaram a amizade recentemente, após a empresária se envolver com Vini Jr., companheiro de Militão no Real Madrid. Durante uma viagem recente à capital espanhola, os quatro jantaram juntos.



Na terça-feira (14), Virginia esteve em mais um ensaio da Grande Rio, escola em que é rainha de bateria. O evento contou com a presença de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., e de Tainá Castro.