Virginia realiza procedimento para afinar o rostoReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 18:07

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, realizou mais um procedimento estético nesta quarta-feira (15). Um dia após curtir noite de samba na Grande Rio , a influenciadora compartilhou nos stories do Instagram o momento em que chegou a uma clínica em Goiânia para realizar um procedimento com o objetivo de afinar o rosto.

Na publicação, Virginia mostrou sua chegada ao local e conversou com o Dr. Alessandro Alarcão, responsável pelo tratamento. Animada, ela apresentou aos seguidores o espaço e brincou sobre o ambiente sofisticado. "E eu tô aqui na clínica do doutor, que tem um centro cirúrgico, gente! Simplesmente isso. Olha que fofo, tem até a cama aqui, tudo muito chique. Dá pra colocar silicone aqui, né, doutor? Dá pra fazer lipo também? Tá, mas calma, eu não vou fazer nada disso não, tá, gente? Pelo amor de Deus! O que a gente vai fazer mesmo?", disse aos risos.

Em seguida, durante os preparativos, o médico aproveitou para dar alguns detalhes do processo. "A gente vai aplicar os fios pra afinar o rosto e pra puxar aqui, ó. Vamos afinar o rosto e trabalhar essa musculatura, pra deixar mais firme", contou o especialista.