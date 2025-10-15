Após críticas, Carmo Dalla Vecchia passa por transformação no visual - Reprodução / Instagram

Após críticas, Carmo Dalla Vecchia passa por transformação no visual Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 19:00

Rio - O ator Carmo Dalla Vecchia surpreendeu seguidores ao exibir um novo visual nas redes sociais, pouco após o fim da temporada carioca da peça "As Bruxas de Salém", na qual interpretava o Reverendo Samuel Paris.

A transformação incluiu mudanças no cabelo, na barba e nos dentes. Carmo havia sido alvo recorrente de críticas em relação ao seu visual, o que, em algumas ocasiões, gerou discussões com seguidores.



Apesar dos muitos elogios à nova fase, um comentário chamou atenção: "Ele não aguentou fingir que tinha personalidade por um ano", escreveu uma seguidora em referência ao cabelo platinado que o ator mantinha.

Carmo respondeu: "E as críticas continuam. Nunca vamos corresponder às expectativas alheias. Nunca. Por isso que cada um tem que fazer exatamente o que quer. O que é do outro é do outro, e ele que fique com seus vazios, com suas críticas nada agregadoras, com seus silêncios barulhentos nas suas cabeças. Os cães ladram e a caravana passa."



Em outra publicação, Carmo reagiu a um comentário de apoio com ironia. "Finalmente acordou", escreveu um seguidor. O ator respondeu: "Acordei de que? Fica quieto e bota logo esse olho para fora que é o melhor que tu faz."



