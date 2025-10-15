Após críticas, Carmo Dalla Vecchia passa por transformação no visual Reprodução / Instagram
A transformação incluiu mudanças no cabelo, na barba e nos dentes. Carmo havia sido alvo recorrente de críticas em relação ao seu visual, o que, em algumas ocasiões, gerou discussões com seguidores.
Apesar dos muitos elogios à nova fase, um comentário chamou atenção: "Ele não aguentou fingir que tinha personalidade por um ano", escreveu uma seguidora em referência ao cabelo platinado que o ator mantinha.
Em outra publicação, Carmo reagiu a um comentário de apoio com ironia. "Finalmente acordou", escreveu um seguidor. O ator respondeu: "Acordei de que? Fica quieto e bota logo esse olho para fora que é o melhor que tu faz."
