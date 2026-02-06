Luciana Gimenez recriou foto de capa de revista - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2026 23:12

Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, compartilhou um clique sensual inspirado em uma capa da revista Manchete estrelada por ela. No registro, a apresentadora aparece escondendo o corpo nu com uma cortina vermelha e segurando o exemplar.

fotogaleria

"Cheguei, Rio!", escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores de Luciana Gimenez não economizaram nos elogios. "Maravilhosa essa foto", exaltou um perfil. "Foto lindíssima!", disse outro. "Parando tudo! Um ícone é sempre um ícone", afirmou um terceiro.