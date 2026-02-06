Luciana Gimenez recriou foto de capa de revista Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez recria foto sensual de capa de revista
Apresentadora ganhou elogios dos internautas
Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, compartilhou um clique sensual inspirado em uma capa da revista Manchete estrelada por ela. No registro, a apresentadora aparece escondendo o corpo nu com uma cortina vermelha e segurando o exemplar.
"Cheguei, Rio!", escreveu na legenda.
Nos comentários, os seguidores de Luciana Gimenez não economizaram nos elogios. "Maravilhosa essa foto", exaltou um perfil. "Foto lindíssima!", disse outro. "Parando tudo! Um ícone é sempre um ícone", afirmou um terceiro.
