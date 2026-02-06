Neymar cobra Marcos Mion por falta de parabéns no aniversário - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2026 18:19

Rio - Neymar completou 34 anos na última quinta-feira (5) e usou as redes sociais para fazer uma brincadeira pública com Marcos Mion. Em tom irônico, o jogador reclamou do fato de não ter sido parabenizado pelo apresentador.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, o atacante agradeceu as mensagens que recebeu pela data, mas aproveitou para citar uma situação semelhante vivida por Michel Teló . Segundo Neymar, o cantor também teria passado pelo mesmo esquecimento por parte de um amigo em comum.

“Agora, aconteceu comigo também. O mais engraçado é que todo mundo tem um amigo assim. A pessoa é presente, é querida, pede camisa, pede ingresso para ir no jogo… Tá sempre no seu dia a dia, mas quando o assunto é data… A pessoa esquece”, disse o jogador.

Na sequência, Neymar marcou diretamente o perfil de Marcos Mion e reforçou a provocação. “E aí você começa a ligar os pontos. Primeiro, o Teló. Agora, eu. E é sempre a mesma pessoa. Já está virando marca registrada. Vai ter que tatuar agora no pescoço, só quero ver”, completou.

Além dos vídeos, o craque do Santos também escreveu hashtags na publicação, como “Obrigado por esquecer meu aniversário” e “Tatua o pescoço”, antes de marcar o apresentador da Globo.