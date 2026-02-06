Carol Castro relatou dores após diagnóstico de fibromialgia - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2026 15:53

Rio - Carol Castro, de 41 anos, falou sobre as dores provocadas pela fibromialgia ao responder a caixinha de perguntas do Instagram, nesta sexta-feira (6). A atriz contou que recebeu a doença crônica enquanto gravava a novela "Garota do Momento" (2024) e tempo depois da morte do pai.

"Não é nada fácil, mas em um remédio para dor crônica que ajuda a diminuir um pouco as dores, mas não é uma coisa que trata, só ajuda, é um paliativo. Descobri no início de junho do ano passado, mas com certeza tenho há muito mais tempo. Acho que juntou muitas situações de vida e de emoção, e foi para o ápice", disse ela.

A artista também percebeu o ganho de peso desde que descobriu a doença. "Realmente, incha bastante o corpo. Eu senti e não estou conseguindo fazer os exercícios que ajudam muito. É contraditório, porque ao mesmo tempo que você sente dores generalizadas na cabeça, no ombro, joelho e pé, você precisa se movimentar e fazer exercício. Só que como estou fazendo teatro e gravando, fico sem forças para fazer uma caminhada alguma coisa assim, mas deveria", explicou Carol.

"Tem um lugar de se acostumar com a dor. Acho que fiquei normalizando por um tempo e depois você infelizmente se acostuma. Tem que seguir, tem que viver, tem que continuar. E é muita força de vontade que nem sei de onde vem, vem do céu. O fato de eu trabalhar fazendo o que amo também ajuda, porque me alimenta. Por isso digo que a arte cura e é especial e importante", completou a atriz.