Rio - Leandro Lima, ator de "Três Graças", comunicou nesta sexta-feira (6) a morte do pai, Marcos Antônio, após uma batalha contra um câncer de pâncreas em estágio avançado. O ator fez o anúncio por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual prestou homenagem ao pai e agradeceu o apoio recebido desde que tornou público o diagnóstico.



Menos de um mês antes, Leandro havia usado suas plataformas para relatar o drama familiar e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. Segundo ele, a descoberta da doença ocorreu quando o quadro já era considerado grave, o que limitou as possibilidades de tratamento.



“Há alguns dias, eu fiz aqui um post falando sobre prevenção, sobre cuidados com a saúde, quanto é importante um diagnóstico precoce e acabei compartilhando com vocês o caso do meu pai. Um caso de câncer de pâncreas, já bem avançado. Era um alerta”, disse o ator, ao relembrar a repercussão do primeiro desabafo. “Acabei recebendo muita mensagem de carinho, de apoio, muitas orações, pessoas compartilhando casos que tiveram na família e terminaram bem, casos que não terminaram tão bem assim.”



No vídeo, Leandro confirmou que o pai não resistiu. “Foi uma batalha dura, intensa, dolorosa, mas que ele enfrentou com muita coragem até o final. Ele fez a sua passagem”, afirmou. O ator também destacou os momentos de afeto vividos nos últimos meses. “Foram muitos momentos bonitos também, momentos em que ele recebia visitas. Meu pai era um cara muito solar, muito alegre, e ele, com o pouquinho de energia que sobrava, se alegrava com cada visita.”



O artista ressaltou ainda a união da família durante o período de internação. “Agradeço muito a presença de todos os meus irmãos, a gente se uniu muito nesse período, foi bonito”, declarou.



Ao falar sobre a trajetória do pai, Leandro lembrou de sua relação com a natureza e o espírito aventureiro. “Ele era um cara que amava a natureza, amava os animais, gostava de plantar, plantava tudo e um aventureiro, como dizia ele. Ele fez trajetos de bicicleta, como Caminho do Ouro, de Minas até Paraty, depois do Rio até Argentina. Ele se dedicava a isso e amava muito”, concluiu.



No dia 17 de janeiro, o ator já havia feito um alerta aos seguidores após revelar o diagnóstico. “Façam seus exames de rotina, prestem atenção no corpo e não ignorem sinais. Isso pode evitar muito sofrimento e garantir mais tempo de vida”, escreveu à época.



Leandro Lima estava afastado das redes sociais desde dezembro de 2025. A decisão teve como objetivo acompanhar de perto o tratamento do pai e dedicar mais tempo à família durante o período delicado.