Camila Queiroz destacou importância da doação de leite materno - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2026 18:55

Rio - Camila Queiroz mobilizou as seguidoras nesta sexta-feira (6) para a doação de leite materno para bebês prematuros internados em UTIs Neonatais. Mãe de Clara, de um mês, a atriz exibiu frascos da própria coleta que serão distribuídos e comentou a importância da ação.

"Se você, mamãe, está amamentando e tem um pouquinho de leite sobrando por aí, a sua doação pode salvar a vida de muitos bebês prematuros ou de baixo peso internados em UTIs neonatais”, escreveu ela, explicando que o leite "fortalece o sistema imunológico, previne infecções graves e reduz a mortalidade infantil", escreveu nos Stories.



A mulher de Klebber Toledo orientou o contato no número 136 ou no banco de leite mais próximo para informações sobre a coleta em domicilio. "É muito fácil doar. Eles entregam e retiram os potes ou saquinhos na sua casa, trazendo ainda mais conforto e praticidade para esse momento", disse ela.