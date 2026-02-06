Lexa e Ricardo Vianna fazem homenagem à filha em missa após 1 ano da perda - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2026 12:57

Rio - Lexa e Ricardo Vianna se reuniram com familiares e pessoas próximas em uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, para lembrar a filha Sofia, um ano após sua morte. A cerimônia ocorreu na quinta-feira (5), data que marca o falecimento da bebê.

Discreta e reservada, a celebração contou com a presença de Darlin Ferrattry, mãe da cantora, e de Wenny, irmã de Lexa. Alguns registros do momento foram publicados nas redes sociais da família, reforçando o caráter intimista da homenagem.

Sofia nasceu prematura no dia 2 de fevereiro. Durante a gestação, Lexa enfrentou complicações graves de saúde, diagnosticadas como pré-eclâmpsia precoce e síndrome de HELLP, quadros que colocaram em risco a vida da artista. A bebê não resistiu e morreu três dias depois, no dia 5.

Na época, Lexa comunicou a perda por meio das redes sociais, onde falou abertamente sobre a dor do luto e os dias difíceis vividos no hospital. A cantora ficou internada por cerca de 20 dias em uma unidade semi-intensiva, em São Paulo, após apresentar falência parcial de órgãos.