Mariana Rios contou não ter pressa para voltar ao corpo de antes da gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2026 17:01

Rio - Mariana Rios falou sobr a rotina após o nascimento do primeiro filho, Palo, fruto do relacionamento com Juca Diniz. Nesta sexta-feira (6), a atriz comentou que voltar aos treinos não é uma prioridade no momento já que não consegue ficar muito tempo afastada do bebê.

"Essa semana eu voltei a trabalhar, porém dentro de casa. Ainda não consigo sair, ficar muito tempo fora. Eu já fui liberada para voltar às atividades físicas, mas não consigo ir até a academia e ficar uma hora longe dele. Não consigo. Estou respeitando meu tempo", contou.



Mariana também comentou não ter pressa para voltar ao corpo que tinha antes de engravidar. "Não deveria ser uma preocupação, postar uma foto com a barriga reta, o corpo perfeito. Não é esse o momento. Tem um tempo pela frente, para voltar a atividade física. Eu tô curtindo meu filhotinho, 24h por dia. Estou curtindo o peso que eu ganhei, as celulites, a queda de cabelo. Estou curtindo tudo, porque eu quis tanto…lutei tanto."