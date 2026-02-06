Mariana Rios contou não ter pressa para voltar ao corpo de antes da gravidez Reprodução/Instagram
Mariana Rios descarta preocupação com o corpo após gestação
Palo é o primeiro filho da atriz com Juca Diniz
Rio - Mariana Rios falou sobr a rotina após o nascimento do primeiro filho, Palo, fruto do relacionamento com Juca Diniz. Nesta sexta-feira (6), a atriz comentou que voltar aos treinos não é uma prioridade no momento já que não consegue ficar muito tempo afastada do bebê.
"Essa semana eu voltei a trabalhar, porém dentro de casa. Ainda não consigo sair, ficar muito tempo fora. Eu já fui liberada para voltar às atividades físicas, mas não consigo ir até a academia e ficar uma hora longe dele. Não consigo. Estou respeitando meu tempo", contou.
Mariana também comentou não ter pressa para voltar ao corpo que tinha antes de engravidar. "Não deveria ser uma preocupação, postar uma foto com a barriga reta, o corpo perfeito. Não é esse o momento. Tem um tempo pela frente, para voltar a atividade física. Eu tô curtindo meu filhotinho, 24h por dia. Estou curtindo o peso que eu ganhei, as celulites, a queda de cabelo. Estou curtindo tudo, porque eu quis tanto…lutei tanto."
Celebridades
Luciana Gimenez recria foto sensual de capa de revista
Apresentadora ganhou elogios dos internautas
Celebridades
Apaixonada! Gracyanne Barbosa publica novo registro com o namorado
Musa fitness e empresário oficializaram romance em janeiro
Celebridades
Neymar ironiza Marcos Mion por esquecer aniversário: 'Pede camisa, pede ingresso'
Brincadeira começou com Michel Teló; entenda
Celebridades
Mariana Rios descarta preocupação com o corpo após gestação
Palo é o primeiro filho da atriz com Juca Diniz
Celebridades
Carol Castro desabafa sobre dores por causa da fibromialgia: 'Sem forças'
Atriz contou que situações emocionais deram alerta do problema de saúde
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.