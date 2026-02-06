Gracyanne compartilhou foto ganhando beijo do namorado - Reprodução/Instagram

Gracyanne compartilhou foto ganhando beijo do namorado Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2026 19:46

Rio - Gracyanne Barbosa compartilhou no Instagram Stories nesta sexta-feira (6) uma foto com o namorado, Gabriel Cardoso. No registro, a musa fitness aparece ganhando um beijo no rosto do empresário, com quem assumiu o relacionamento no início do ano.

"Foi no momento que percebi que o lugar que quero estar no fim do dia, é com a cabeça no seu peito, me sentindo viva, perdendo totalmente o controle e ao mesmo tempo sentindo que estou segura e em paz. Obrigada por chegar leve, me fazer sorrir, me inspirar e por todo o resto que faz comigo; mas essa parte conto no seu ouvido."