Carol Peixinho abre baú de fotos com Thiaguinho e Bento, filho do casalReprodução / Instagram
Nos comentários, seguidores chamaram atenção para a semelhança entre pai e filho. “Bento é a cara do pai”, escreveu um internauta. Outro destacou a nova fase da ex-BBB: “Sempre fui fã dessa energia dela, desde o BBB, mas essa versão de agora está mais linda ainda”, em referência à participação de Carol no BBB 19.
Essa não foi a primeira aparição recente da família nas redes. Na quinta-feira (5), Carol mostrou nos Stories detalhes da rotina com o filho e contou que personalizou a banheira de Bento com adesivos. “Recortes do melhor da vida”, escreveu. Em outro momento, comentou: “A hora do banho já é sucesso por aqui, mas essa banheira merecia um tchan. Agora sim! Amei muito”.
Bento nasceu no dia 19 de setembro de 2025, às 00h22, na maternidade ProMatre, em São Paulo. Carol Peixinho e Thiaguinho mantêm relacionamento desde 2021.
