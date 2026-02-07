Anitta - Reprodução/Instagram

Rio - Nada passa despercebido por Anitta! A Poderosa reagiu ao vídeo de um casal evangélico, Matheus e Ana Julia Dalmaso, pregando na entrada de seu evento "Ensaios da Anitta", em Curitiba, no último sábado (31). Sem papas na língua, a cantora deixou um recado para eles nos comentários.

"Adorei! Cantei na igreja católica por anos, adoro a história de Jesus. Quando tem evento de vocês? Quero contar pra vocês as lendas dos orixás e de alguns Deuses Hindus que eu gosto bastante", escreveu Anitta.

No vídeo, o casal explicou que iria para um evento gospel, 'The Send', mas que foi direcionado pelo 'Senhor' a pregar na entrada dos Ensaios da Anitta. "Estamos aqui, eu, Ana e mais um casal do movimento One Mission pregando o evangelho de Jesus, lembrando a essas pessoas que Jesus morreu a morte delas", disse Matheus. As imagens mostram, ainda, eles abordando as pessoas nas proximidades do local e falando sobre Jesus.

A atitude de Matheus e Ana Julia dividiu a opinião dos internautas. "Imagina se fossem macumbeiros indo no show evangélico pregar o que eles acreditam, o tanto que iam ser repreendidos. Imagina se julgar do lado 100% certo da história e ter a prepotência de ir a um show incomodar as pessoas", opinou um usuário da rede social. "Se quiséssemos ouvir a palavra de vocês estaríamos na igreja. Mais respeito por favor!", pediu outro.

"Sou cristã, batizada e afirmada na minha fé. Porém jamais, iria sair para pregar em um local que as pessoas estão indo para se divertir, ainda bem quando sabem que tem bastante pessoas homossexuais. Pregar é na igreja ou um local de pessoas necessitadas, não um local que as pessoas vão para ser feliz", disparou uma terceira pessoa.

Mas houve quem apoiasse a ação do casal. "Vocês estão no lugar certo. Deus é com vocês", comentou uma pessoa. "Parabéns!!! Em nenhum momento desrespeitaram ninguém, ouviu quem quis ouvir, com certeza a semente foi plantada na vida de muita gente. Continuem pela obra do Senhor! Ele Vive e está voltando. Quem não quis ouvir, infelizmente, é escolha e merece ser respeitada", opinou outra.

