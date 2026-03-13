Paolla Oliveira, Taís Araujo, Malu Galli, Debora Bloch e Guilherme MagonDaniel Pinheiro / Brazil News
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Paolla Oliveira, Taís Araujo, Debora Bloch e Guilherme Magon assistiram à peça 'Mulher em Fuga', estrelada pela atriz, nesta quinta (12)
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