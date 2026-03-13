Paolla Oliveira, Taís Araujo, Malu Galli, Debora Bloch e Guilherme Magon - Daniel Pinheiro / Brazil News

Paolla Oliveira, Taís Araujo, Malu Galli, Debora Bloch e Guilherme MagonDaniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 13/03/2026 08:32

Rio - O remake de "Vale Tudo", da TV Globo, chegou ao fim em outubro, mas o elenco da novela continua bem próximo. Paolla Oliveira, Taís Araujo, Debora Bloch e Guilherme Magon, que interpretaram de Heleninha, Raquel, Odete Roitman e Leonardo, respectivamente, na novela, prestigiaram Malu Galli, à tia Celina, na peça "Mulher em Fuga", em cartaz no Teatro Sesi, no Centro, na noite desta quinta-feira (12).

No local, Malu recebeu o carinho dos amigos e posou com eles para fotos, no maior clima de descontração.

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Em "Mulher em Fuga", produção inspirada na obra do escritor francês Édouard Louis, a atriz interpreta Monique, a mãe do autor, em diferentes momentos da vida. Entre a luta e a libertação, ela se torna também o retrato de tantas mulheres brasileiras que, contra todas as adversidades, assumem a chefia de suas famílias e se reinventam.