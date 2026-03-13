João Bosco passeia de quadriciclo com Zeca Pagodinho - Reprodução de vídeo

João Bosco passeia de quadriciclo com Zeca PagodinhoReprodução de vídeo

Publicado 13/03/2026 07:56 | Atualizado 13/03/2026 07:56

Rio - Zeca Pagodinho, de 67 anos, recebeu a visita de João Bosco, de 79, em Xerém, em Duque de Caxias, nesta quinta-feira (12). Dono de sucessos como "Papel Machê" e "Corsário", o cantor passeou de quadriciclo com o sambista, apesar da chuva, e presenteou o Instituto Zeca Pagodinho com um violão. O encontro também teve direito a música e a presença de Teresa Cristina.

Vídeos do momento foram compartilhados por Zeca no Instagram. "Hoje teve visita especial em Xerém! O mestre João Bosco foi visitar o Zeca e presentear o Instituto Zeca Pagodinho com um violão! A visita teve direito a rolê de quadriciclo pela região, resenha com alunos do IZP e muito samba! A tarde ainda contou com a presença da Teresa Cristina e de amigos do bairro. Isso é que é uma quinta-feira de respeito!", diz a legenda da publicação.

João comentou: "Um dia muito especial! Com direito a grandes aventuras... Vida longa ao Instituto Zeca Pagodinho". Já Teresa publicou emojis de coração.