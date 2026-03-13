Brunna Gonçalves desabafa sobre maternidade: ’De cabelo em pé’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Brunna Gonçalves desabafa sobre maternidade: ’De cabelo em pé’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/03/2026 11:00

Rio - Brunna Gonçalves utilizou os stories do Instagram, nesta quinta-feira (12), para desabafar sobre maternidade. A ex-BBB é mãe de Zuri, de 9 meses, fruto do casamento com a cantora Ludmilla. A dançarina contou que a pequena não quer mais comer, por conta do crescimento dos dentes.

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"Gente, estou passando por uma fase da maternidade que está me deixando de cabelo em pé. Juro. Simplesmente dona Zuri não quer mais comer. Não quer comer nada. Dou fruta, ela não quer. Dou almoço, ela não quer. Só quer mamar. Essa daí não pode ver mamadeira", iniciou.



"Ela está com os dois dentinhos de cima nascendo. E a pediatra dela falou que é por isso. Essa fase de dentição é muito complicada para a criança, dói demais. Aí, meu amor, estou na luta para botar essa criança para almoçar e jantar. Está sendo assim, juro, um parto. Ela chora, sabe... aquele choro sofrido. Mas ela [pediatra] falou que é o dente que está inchado, e a comida salgada quando encosta, arde".



Por fim, ressaltou que a dificuldade é com comidas salgadas e que tentará "outros métodos", seguindo orientação da médica. "Aí tem dias que ela come frutinhas, te dia que não come. Aí hoje ela quis comer iogurte. Batemos no liquidificador a fruta com um pouco da fórmula dela. E aí, ela come no café da manhã. Mas agora no almoço, foram três colheradas sofrendo muito. [...] A médica falou para a gente tentar outros métodos. Dar purê de batata, batata doce".

Brunna e Ludmilla tornaram o relacionamento público em 2019. Zuri veio ao mundo no dia 14 de maio, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. A primogênita nasceu de fertilização assistida ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira), uma técnica onde o óvulo de uma parceira é fecundado e implantado no útero da outra. No caso delas, um óvulo da cantora foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da dançarina.