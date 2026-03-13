Ana Hickmann revela data do casamento com Edu Guedes - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann revela data do casamento com Edu GuedesReprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 10:06

Rio - Após oficializarem a união no civil no ano passado, Ana Hickmann e Edu Guedes já definiram a data do casamento religioso. Através do Instagram, na manhã desta sexta-feira (13), a apresentadora revelou que subirá ao altar com o chef de cozinha no dia 12 de setembro deste ano.

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"A agora posso dizer que temos a nossa data!!! 12 de setembro de 2026", escreveu a modelo, na legenda da publicação, ao compartilhar registros do ensaio fotográfico pré-casamento: ''Filme de amor perfeito'. Esse foi o roteiro que fizemos em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, para essa sessão de fotos".



Ana e Edu tornaram o relacionamento público em março de 2024. Em junho, o apresentador pediu a modelo em casamento durante uma viagem em Portugal. Em maio do ano passado, oficializaram a união no civil. O casal costuma compartilhar momentos juntos nas redes sociais, incluindo os preparativos para o grande dia.