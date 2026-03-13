Xamã lança primeira parceria musical com L7NNON - Lucas Nogueira / Divulgação

Xamã lança primeira parceria musical com L7NNONLucas Nogueira / Divulgação

Publicado 13/03/2026 12:55 | Atualizado 13/03/2026 12:59

Rio - O rapper Xamã apresentou ao público nesta quinta-feira (12) o single “Tá de Parabéns”, sua primeira parceria musical com L7nnon. A música chegou às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe no YouTube.



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A faixa tem produção de $amuka e Ramon Calixto e integra o próximo álbum de Xamã. Segundo a equipe do artista, o trabalho explora uma sonoridade diferente de seus projetos mais recentes, com influências latinas e caribenhas.O processo de criação da música começou a partir de um beat desenvolvido por $amuka. O produtor afirma que começou a testar novas batidas após uma viagem à Jamaica, onde teve contato com referências musicais diferentes. A partir desse material, Xamã se reuniu com um de seus produtores e iniciou a composição ao lado de L7NNON.Depois da etapa inicial, Ramon Calixto assumiu a pós-produção da faixa. O produtor reestruturou a música e acrescentou novos elementos instrumentais até chegar à versão final.A nova canção também indica uma mudança de direção em relação ao trabalho anterior de Xamã, mais associado ao rap underground e ao boom bap. No novo projeto, o artista incorpora referências de gêneros como afrobeat e reggaeton — caminho que já havia explorado de forma pontual no feat “Aeromoça”, com Flora Matos.Apesar da amizade antiga entre os dois artistas, esta é a primeira vez que Xamã e L7NNON lançam uma música juntos. Os dois já dividiram apresentações e festivais ao longo da carreira, mas ainda não tinham registrado uma colaboração em estúdio.Além da música, os dois também têm ampliado a presença em produções audiovisuais nos últimos anos, com participações em projetos de atuação e cinema.L7NNON também participou da abertura da “Turnê Xamã 2026”, realizada na quarta-feira (12) no Parque Oeste, em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro onde o rapper cresceu e iniciou sua trajetória nas batalhas de rima. O evento contou ainda com participações de Duquesa, Major RD, Chris, Btrem, GTA, Nochica, Guerr44 e Wescritor.