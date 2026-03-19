Jojo Todynho rebate críticas por 'não ter sorte' no amor - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho rebate críticas por 'não ter sorte' no amorReprodução / Instagram

Publicado 19/03/2026 11:23 | Atualizado 19/03/2026 11:24

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para comentar o fim de seu relacionamento com Thiago Gonçalves e rebater críticas sobre sua vida amorosa. O término ganhou repercussão após declarações do ex-marido da artista, Lucas Souza afirmar ter sido procurado pelo policial em busca de dicas para ganhar fama, versão negada por Thiago.

Sem citar diretamente o ex-namorado, Jojo reagiu aos comentários que passaram a circular na internet, principalmente os que apontam que ela “não tem sorte” no amor. Em tom direto, A artista também respondeu a críticas ligadas à sua trajetória e ao apoio do público LGBTQIA+ no início da carreira.

“‘A bicha fala pra mim: ‘É, bem feito. Se aproveitaram de você igual você se aproveitou da gente’”, relatou. “Eu me aproveitei? Não. Eu aproveitei as oportunidades que a vida me deu. É diferente”, afirmou.

A cantora também negou que seus relacionamentos tenham gerado benefícios financeiros aos parceiros. “E aqui, todo mundo entra com a mão vazia e sai com a mão vazia. Até quem vocês acham que ganhou alguma coisa, no final das contas não ganhou nada. Mas eu deixo as pessoas acharem que elas sabem de tudo. Gente, vocês têm uma coisa tão apegada a ganhar seguidor, isso é tão medíocre. Para com isso! Acorda pra vida. Corre atrás, vai”, disse.

Sobre os comentários de que teria “azar no amor”, Jojo adotou um discurso de valorização pessoal. “Tenho sorte, sim. De ser maravilhosa, próspera e dona da minha vida. Tá achando que a vida se resume a pu? Numa hora certa a gente vive um amor completo, mas a vida não se resume a homem... Realmente, ou eu tô lúcida demais ou já me ‘maluquei’. Mulherada, acorda pra vida. Hoje em dia, às vezes, é até melhor ser sozinha, sririqueira...”, declarou.

Ela ainda reforçou sua postura de independência. “Vocês nunca vão ver essa mulher aqui curvada a nada e nem ninguém, a não ser a Jesus. Depois eu sou tirada pra arrogante porque eu já corto logo mal pela raiz. Eu sou lá mulher de me lamentar, gente? Vocês querem o quê? Que eu abra uma carta aberta no Instagram? Eu, hein”, afirmou.

Ao encerrar o desabafo, Jojo deixou uma mensagem de reflexão aos seguidores: “Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. A vida nos traz problemas pra que a gente possa resolver esses problemas. Larga esse espírito de vitimismo, de ficar no muro das lamentações, gente. Vamos viver que a gente só tem essa vida. Vai ficar tudo aí. BMW, tudo que eu lutei pra ter, vai ficar. Esse patrimônio que eu construí, graças a Deus, pros meus futuros filhos. Eles nem vieram ao mundo, mas já tá com a vida galgada. Daqui a pouco eu viro estrelinha. Bora viver, gente!”, concluiu.