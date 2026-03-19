Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para celebrar aniversárioReprodução / Instagram

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Rio - Tainá Militão celebrou a chegada dos 29 anos nesta quinta-feira (19) com um ensaio fotográfico sensual publicado no Instagram. Nas imagens, ela aparece de lingerie preta, deitada sobre uma cama e cercada por elementos decorativos em tons de vermelho, em referência ao aniversário.
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Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para celebrar aniversário - Reprodução / Instagram
Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para celebrar aniversário - Reprodução / Instagram
Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para celebrar aniversário - Reprodução / Instagram
Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para celebrar aniversário - Reprodução / Instagram
Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para celebrar aniversário - Reprodução / Instagram

Na legenda, Tainá escreveu: "É meu aniversário"

A publicação reuniu comentários de amigos e seguidores. Entre as mensagens, a influenciadora Virginia Fonseca deixou um recado de carinho: "Que Deus abençoe sua vida sempre!!! Aproveita seu dia. Feliz aniversário!".

Tainá é casada com o jogador Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Antes, ela foi casada com Léo Pereira, defensor do Clube de Regatas do Flamengo, com quem tem dois filhos, Matteo e Helena.