Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para celebrar aniversárioReprodução / Instagram
Na legenda, Tainá escreveu: "É meu aniversário"
A publicação reuniu comentários de amigos e seguidores. Entre as mensagens, a influenciadora Virginia Fonseca deixou um recado de carinho: "Que Deus abençoe sua vida sempre!!! Aproveita seu dia. Feliz aniversário!".
Tainá é casada com o jogador Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Antes, ela foi casada com Léo Pereira, defensor do Clube de Regatas do Flamengo, com quem tem dois filhos, Matteo e Helena.
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