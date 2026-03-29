Eliana - Bruno Fiorentino / Divulgação

ElianaBruno Fiorentino / Divulgação

Publicado 29/03/2026 05:00

Rio - Eliana constuiu uma relação de carinho e confiança com o público ao longos dos 35 anos de carreira. De cantora à apresentadora, a artista marcou gerações à frente de programas de televisão, da Record e SBT, e com o hit "Os Dedinhos" (1993). Contratada pela TV Globo desde 2024, a loira vive uma fase "mais madura" no comando do "Em Família", que vai ao ar nas tardes de domingo.

"É um programa que nasceu do nosso desejo de celebrar a cultura brasileira - ou as várias culturas brasileiras. Tudo isso tendo a família como fio condutor e colocando em prática facetas diversas do meu DNA como comunicadora. Me sinto realizada com mais essa estreia. Podendo mostrar minha experiência e versatilidade profissional", comenta Eliana.

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Como era de se esperar, a desenvoltura dela no comando da atração tem sido elogiada pelos internautas e trechos do programa ganham destaque nas redes sociais. A artista confessa que acompanha alguns dos comentários, e vibra com o carinho do público.

"Desenvolvemos o 'Em Família' pensando exatamente nisso, na conexão com o público, no que as pessoas gostariam de assistir nesse dia tão simbólico que é o domingo. Então estamos atentos e ligados à recepção do telespectador. Saber que o público se sentiu representado, emocionado ou simplesmente se divertiu com o programa é maravilhoso. Sobre a minha atuação, fico orgulhosa de falar e ser ouvida. É isso que me faz seguir há tantos anos na TV. Só tenho a agradecer ao meu público querido", fala.

Além de receber convidados famosos, o programa também promove uma competição musical. A loira revela se tem alguma canção ou artista que marca a vida dela e da família. "Sem dúvidas, músicas da obra de Luiz Gonzaga reativam memórias afetivas pra mim. Meu pai nasceu no interior do Ceará. As músicas do Rei do Baião me transportam diretamente para as férias que eu passava no agreste na casa de meus avós e o vanerão me lembra casa de minhas tias lá no sul, por parte de minha mãe, quando criança. E tento transmitir essas influencias musicais e outras, que gostamos, para os meus filhos".

A relação familiar, inclusive, foi uma das inspirações para o processo de construção do dominical. "O fio condutor do 'Em Família' é a verdade que eu vivo e acredito. Essa relação de apoio e acolhimento entre pessoas que se amam, podendo ser a família que nascemos ou a que escolhemos. Então sim, a importância que a minha família teve na minha vida foi essencial na concepção do programa", afirma Eliana, que aponta as memórias mais marcantes que tem com os parentes.

"São as mais simples, mas são o maior tesouro que carrego comigo. Claro que os momentos importantes da formação dos meus filhos, por exemplo, são sempre inesquecíveis. O nascimento, as primeiras palavras, os primeiros passos… Mas são as coisas mais simples, do dia a dia mesmo, que fortalecem os nossos laços e que me inspiram a levar esse mesmo sentimento para os meus programas", conta.

Discreta em relação à vida pessoal, a apresentadora foi surpreendida com uma linda homenagem e recebeu o carinho do marido, o diretor Adriano Ricco, os filhos, Arthur e Manuela; a mãe, Eva, e a irmã Helena, no palco, na estreia do programa, no último dia 15. A lora define o momento como "marcante e emocionante". "São 35 anos de carreira, 20 anos aos domingos, mas a emoção é sempre forte nas estreias. Acho que isso tem a ver com a forma com que me coloco inteira nos projetos que assumo. A emoção e o frio da barriga estão sempre presentes pelo respeito que tenho pelo público e ofício", destaca.

Na TV Globo há dois anos, Eliana já foi âncora do "Saia Justa", entrevistou artistas no "Fantástico", esteve à frente do "The Masked Singer Brasil" e a "Casa de Verão", além de apresentar o "Criança Esperança", ao lado de Xuxa e Angélica, e o "Vem que Tem". Ela diz que a maturidade conquistada ao longo de sua trajetória profissional reflete em seu trabalho. "Me sinto leve e confiante, abraçada aos anos de experiência e à bagagem profissional que adquiri. E pronta para aprender e evoluir sempre", frisa.

Vida íntima longe dos holofotes



A apresentadora entrega o avalia na hora de publicar algo ou não em sua rede social. "Sou uma pessoa naturalmente reservada. Mas, ao mesmo tempo, tenho consciência do meu papel enquanto pessoa pública. Minha comunicação é baseada no impacto positivo que posso ter na vida do meu público.O que escolho compartilhar sobre minha vida pessoal, principalmente, tem esse critério. Será que vou inspirar alguém ao apresentar ou publicar determinado conteúdo? Será que vai ser algo positivo e agregar? Reflito muito sempre em tudo que faço", admite.

"Minha missão é comunicar com propósito, quero servir e ser útil, sempre que possível. Sempre foi assim desde que eu trabalhava para as crianças e sigo com esse mesmo pensamento. Gosto de informar além de entreter", complementa.

Lado cozinheira

Eliana mostra o lado 'cozinheira', no Instagram, ao ensinar algumas receitas para os fãs. "Gosto de cozinhar, quando tenho tempo, comidinhas simples, daquelas que a gente come quando está reunida com família ou amigos. O nhoque de batata que aprendi com minha mae é um sucesso! Meu bolo de chocolate também. Ambos já ensinei fazer no Instagram. Como de tudo e tenho uma relação super equilibrada com a comida".

A vontade de mostrar essa 'faceta' aos internautas surgiu no ano passado. "Percebi que as pessoas gostavam de me ver cozinhando em 2025, quando ensinei a receita de uma cocada cremosa que aprendi na infância no ‘Casa de Verão’, programa de encontros e entrevistas que apresentei no GNT o ano passado. O doce foi um sucesso e percebi ali mais uma oportunidade de me conectar com o público que me acompanha. Alem disso acaba sendo uma terapia gostosa pra mim".

'Me preocupo em envelhecer bem'



Linda e dona de belas curvas, Eliana entrega os segredos de beleza. "Atualmente minha relação com a beleza está ligada diretamente com a saúde. Me preocupo em envelhecer bem e com a saúde mental em dia. Fazer terapia, me manter bem emocionalmente tem sido fundamentais pra minha vida pessoal e profissional. A frase 'mente sã', corpo são nunca fez tanto sentido".