Lorena Maria - Reprodução do Instagram

Lorena Maria Reprodução do Instagram

Publicado 05/06/2026 06:59

Rio - Ex de MC Daniel, Lorena Maria usou as redes sociais para relatar que foi vítima de abuso sexual na infância, depois da mãe levar um homem para morar na casa delas. Nas publicações feitas no Instagram Stories, nesta quinta-feira (4), a influenciadora explicou o motivo de não ter denunciado o caso na época e, ainda, acusou a mãe, Monica, de saber sobre o crime e tentar descredibilizá-la junto com outras pessoas.

"Eu desabafei com uma pessoa sobre o que passei na infância e, depois que tudo acabou, essa pessoa começou a usar isso contra mim. Ligaram para ela (minha genitora), para que ela fosse para a internet dar a versão dela, para me desmoralizar... Eu não sou obrigada a falar. Ninguém tem que expor esse tipo de coisa da minha vida em particular... É uma ferida muito profunda para mim", disse Lorena.

A influenciadora contou que o abuso teria ocorrido quando ela tinha 12 anos, quando a mãe conheceu um "cara de 20 e poucos anos na praia". "Era drogado... extremamente agressivo, batia nela. E ela levou esse cara para dentro de casa com duas filhas mulheres, e nossas primas".

"Ele ficava olhando minha outra prima tomar banho por uma fresta na parede do banheiro. E, um certo dia, ele me molestou. Ela (minha mãe) estava nesse momento, estava dormindo. Eu também estava dormindo quando aconteceu. Falei na hora, eu falei, gritei, chorei, e ele não negou", acusou Lorena, emocionada.



"Era o corpo de uma criança... Isso é um crime, não deveria ter acontecido... Eu não denunciei porque tinha medo do que poderia acontecer com ela, porque, a partir daí, essa mulher começou a me espancar, ameaçava me matar caso eu falasse para os milicianos, porque na época onde eu morava era milícia. Me batia, ameaçava raspar minha cabeça, já esquentou água pra jogar no meu rosto, me espancava, me negligenciou", acrescentou.

ALERTA GATILHO!! Lorena Maria fez uma série de publicações em que acusa publicamente a própria mãe de ter repassado informações sobre um abus0 que ela s0freu na infância

para sites de fofocas



Ela afirma ainda, que a genitora estaria se unindo a pessoas do seu passado com o… pic.twitter.com/zkw8cGeEVM — Daily pra fofoca (@dailyfofocas) June 5, 2026

Logo depois, Lorena lamentou o fato das vítimas serem descredibilizadas. "Se a gente conta no ato, somos descredibilizadas. Se contamos depois de anos, após superar o ocorrido, também somos descredibilizadas. Tentam me descredibilizar como se eu não tivesse provas, como se eu não tivesse testemunhas...".

No desabafo, a influenciadora revelou que notificou extrajudicialmente Christian Daniel Nicola, empresário e pai de MC Daniel, e a mãe. De acordo com ela, os dois supostamente estariam se utilizando o episódio para atacá-la.

"Minha genitora se juntou com essa gente e faz isso. Eles sabem que é um assunto muito delicado para mim e, como não têm outra forma de me atingir, já que eu tenho medida protetiva e a guarda do meu filho, essa é a única forma que eles têm de me atingir. Fazendo com que minha genitora vá para internet e fale as atrocidades que ela tem para falar... Ela só não ficou com esse cara porque ele foi expulso da favela... Eu nunca tinha denunciado ou processado ela, mas agora já entrei com processo", declarou Lorena.

Mãe de Lorena se manifesta

Monica Aguiar, mãe de Lorena, se manifestou sobre o caso nas redes sociais. "Lorena está dizendo que, com 12, 13 anos, eu conheci um cara drogado e botei dentro de casa. Mentira dela porque, com 12, 13 anos dela, eu conheci um italiano que me levou pra Itália, pra Argentina, eu trabalhei lá fazendo unhas, faxina, mandava dinheiro pra ela. Esse rapaz que ela está falando eu conheci quando ela tinha 17 anos de idade e virou melhor amigo dela. Ela levava ele para o Baile da Gaiola, ela fumava maconha com ele, ela usava lança [perfume] com ele, ela bebia com ele, ela chegou em casa uma vez tão drogada que veio carregada e foi a única vez que eu bati nela", afirmou Monica.

Em outro trecho, ela criticou a filha. "Ela está querendo me esculachar, ela está querendo que eu pague indenização a ela... E você falando esse monte de mentira, você chega e chora. Você é uma atriz mesmo, Lorena! Você é uma atriz! Parabéns, eu pari uma atriz. Você é uma atriz, você chora, você mente. Você humilha, você me humilha com as suas mentiras. Quem não te conhece que te compre".