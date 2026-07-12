Marcela Monteiro anunciou gravidez aos 40 anos - Divulgação/Sérgio Baia

Marcela Monteiro anunciou gravidez aos 40 anos Divulgação/Sérgio Baia

Publicado 12/07/2026 05:00

Rio - Depois de trabalhar em programas como "Mais Você", "É de Casa" e "Vídeo Show", da TV Globo, Marcela Monteiro vive um dos momentos mais marcantes de sua vida fora das telinhas. Aos 40 anos, a apresentadora espera o primeiro filho com o arquiteto Renan Caruso e celebra a gestação como a realização de um sonho amadurecido ao longo dos anos.

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"É uma felicidade enorme! Renan e eu estávamos muito em sintonia. Já vínhamos conversando há algum tempo sobre essa vontade e decidimos dar esse passo. Acredito que era o momento certo para a gente. Estávamos empolgados e, ao mesmo tempo, tranquilos. Foi bem pensado, planejado e desejado", diz.

A apresentadora conta que nunca estipulou uma idade para engravidar e que a decisão foi tomada quando o casal sentiu que era o momento ideal. "Essa coisa de 'útero gritando' nunca teve por aqui. O que tinha eram pessoas perguntando quando seria, dizendo que o tempo estava passando... Essa pressão 'disfarçada' da sociedade como um todo. Teve muito mais a ver com a fase das nossas vidas e do nosso relacionamento do que com a idade."

Para Marcela, o maior desafio da gestação tem sido respeitar os limites do próprio corpo. "Acredito que entender que agora o ritmo é outro. Continuo fazendo tudo, mas de uma forma diferente. E não tem manual para isso, fui sentindo com o passar das semanas. Aprendi a ouvir mais o meu corpo. O processo é tão incrível e sábio que até isso ele nos ensina", afirma.

"Quando parei, respirei e comecei a prestar mais atenção aos sinais, percebi quando podia acelerar e quando precisava fazer adaptações. Isso é libertador! No começo, você tem a sensação de que, se não continuar produzindo como antes, você está ficando para trás. Olha, que besteira!", acrescenta.

A descoberta de que espera um menino não mudou os planos, mas trouxe um novo olhar sobre a maternidade. "Pretendo continuar criando, vivendo e realizando todos os meus sonhos, mas agora também com um filho! Não acho que mudou expectativas, só trouxe um colorido diferente. O que veio junto foi a responsabilidade de criar um homem íntegro e bacana, em um mundo ainda muito machista e desafiador. Mas estou pronta para fazer o meu melhor".

"De Repente Grávidas"



Com a gestação, Marcela decidiu transformar o programa "De Repente 30+", que apresenta no YouTube, em "De Repente Grávidas", um formato totalmente dedicado aos desafios e às diferentes vivências da maternidade. "Algumas convidadas e eu já brincávamos com os possíveis desdobramentos desse projeto porque acreditamos nele e sempre surgiam novos pontos para aprofundar. A questão da maternidade é muito forte entre as mulheres da minha geração", explica.

A apresentadora destaca que a maternidade ocupa um espaço importante nas discussões entre mulheres de sua geração. "Fomos criadas ouvindo sobre a importância de trabalhar e buscar nossa independência, ao mesmo tempo, quando fazemos 30, vem uma cobrança por uma vida toda resolvida, com filhos, cachorro e casa própria! Essa conta, na maioria das vezes, não fecha. E falar honestamente sobre isso nos fortalece".

O foco da temporada será em reunir histórias de mulheres que viveram a maternidade em diferentes momentos da vida. "É interessante juntar esses relatos e trazer o que está por trás de determinados pensamentos. Teremos mulheres diversas compartilhando suas experiências, dores, alegrias, e isso é muito enriquecedor. E eu, como mãe de primeira viagem aos 40 anos, também vou poder dividir mais sobre o meu processo com o público. Estou anotando tudo", entrega aos risos.

Questionada sobre os temas que merecem ser debatidos no programa, Marcela destaca os desafios que acompanham a gestação. "Acredito que trazer as particularidades do dia a dia seja essencial para o programa ficar ainda mais forte e realmente se conectar com muitas mulheres. É lindo gerar uma vida, mas não é moleza".

Para a apresentadora, é necessário discutir questões da maternidade que são tratadas como algo que simplesmente deve ser aceito. "Viver mudanças tão bruscas, de uma hora para outra, causa transformações muito fortes na mulher e no casal, para quem tem um parceiro. Lidar com tudo isso exige paciência, maturidade, inteligência emocional e isso não deveria ser tão pouco falado", aponta.

Viver a própria gestação enquanto conduz um programa sobre o tema também trouxe uma nova perspectiva sobre a forma de entrevistar. "Estou ali para conduzir a conversa, tirar o melhor de cada história, mas também tenho uma abertura para compartilhar a minha experiência. O foco na gravidez me dá ainda mais liberdade para trocar com as nossas convidadas e com o público", relata.