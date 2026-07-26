Ryan Gosling será o novo Motoqueiro Fantasma em filme da Marvel - Reprodução / Instagram

Ryan Gosling será o novo Motoqueiro Fantasma em filme da MarvelReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2026 14:47

Rio - Ryan Gosling foi anunciado como protagonista do novo filme de “Motoqueiro Fantasma”. O ator assume o personagem que Nicolas Cage levou aos cinemas em duas produções e fará sua estreia no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A novidade foi revelada neste sábado (25), durante o painel da Marvel Studios na San Diego Comic-Con, nos Estados Unidos. O presidente do estúdio, Kevin Feige, apresentou os próximos projetos da franquia ao lado de atores e diretores.

Gosling subiu ao palco sob aplausos do público e agradeceu pela oportunidade de viver um papel que desejava há vários anos. "Isso está mesmo acontecendo? Tudo bem... Como vocês sabem, este é um personagem que eu queria interpretar por muito tempo. Então, Kevin [Feige] e Josh Horowitz, muito obrigado!”, declarou.

O longa terá direção de Shawn Levy, responsável por “Deadpool & Wolverine”. A estreia está prevista para 2028, mas a Marvel ainda não divulgou a data exata nem detalhes sobre a história.

Nos cinemas, o personagem Johnny Blaze apareceu em “Motoqueiro Fantasma”, de 2007, e “Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança”, lançado em 2012. Nicolas Cage estrelou os dois títulos. No primeiro, Eva Mendes, companheira de Gosling, interpretou Roxanne Simpson, par romântico do protagonista.

Novo Pantera Negra

O painel também trouxe novidades sobre “Pantera Negra III”. Ryan Coogler confirmou seu retorno à direção, enquanto Letitia Wright e Winston Duke voltam ao elenco como Shuri e M’Baku.

David Jonsson entra na franquia como o filho de T’Challa, personagem de Chadwick Boseman. O ator morreu em 2020, aos 43 anos, vítima de um câncer de cólon. O terceiro longa tem estreia marcada para 15 de dezembro de 2028.

Vingadores: Doutor Destino

O elenco de “Vingadores: Doutor Destino” também participou do evento. A produção chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2026 e terá Robert Downey Jr. no papel de Victor Von Doom, o Doutor Destino.

Um trailer exibido no painel revelou o visual completo do vilão e indicou uma ligação do personagem com Reed Richards, vivido por Pedro Pascal, e Sue Storm, papel de Vanessa Kirby.

Chris Evans, Hayley Atwell, Simu Liu, Anthony Mackie, Paul Rudd, Rebecca Romijn, David Harbour e outros nomes do elenco subiram ao palco. Atwell retorna como Peggy Carter, personagem que apresentou em “Capitão América: O Primeiro Vingador”, de 2011.