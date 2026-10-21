Zé Felipe critica foto de Virginia Fonseca e faz pedido à ex - Reprodução / Instagram

Zé Felipe critica foto de Virginia Fonseca e faz pedido à exReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 11:28 | Atualizado 21/10/2026 11:57

Virginia Fonseca , de 27 anos, compartilhou nesta quarta-feira (21) um print de uma conversa com o ex-marido, Zé Felipe, de 28. A influenciadora contou que recebeu uma ligação do cantor, que não gostou da nova foto de perfil dela no Instagram e pediu que fosse trocada.

Leia mais: Milton Cunha analisa desempenho de Virginia como rainha de bateria



"Ele me ligou para falar que minha foto do perfil nova aqui do Insta não estava boa... gente, juro", relatou nos Stories. A chamada aconteceu às 10h08 e durou apenas 42 segundos.



Virginia decidiu seguir a sugestão e mostrou a reação do sertanejo. "Ficou melhor a foto?", perguntou. "Isso. Bonita. Estava muito escuro", respondeu Zé Felipe. A empresária se divertiu com a situação. "Ele me ligou para falar que minha foto do perfil nova aqui do Insta não estava boa... gente, juro", relatou nos Stories. A chamada aconteceu às 10h08 e durou apenas 42 segundos.Virginia decidiu seguir a sugestão e mostrou a reação do sertanejo. "Ficou melhor a foto?", perguntou. "Isso. Bonita. Estava muito escuro", respondeu Zé Felipe. A empresária se divertiu com a situação.

fotogaleria

A imagem escolhida havia sido publicada no feed da influenciadora na semana passada. Nos comentários, seguidores citaram o ex-casal e até torceram por uma reconciliação.



"Zé Felipe, escreve aí a legenda rapidinho só pra 'nós ver' uma coisa", brincou uma internauta. "Prefiro que o Zé Felipe escreva uma música pedindo pra reatar", comentou outra.

A imagem escolhida havia sido publicada no feed da influenciadora na semana passada. Nos comentários, seguidores citaram o ex-casal e até torceram por uma reconciliação."Zé Felipe, escreve aí a legenda rapidinho só pra 'nós ver' uma coisa", brincou uma internauta. "Prefiro que o Zé Felipe escreva uma música pedindo pra reatar", comentou outra.

Reaproximação

A troca de mensagens chamou atenção em meio à proximidade dos dois desde o término do namoro de Virginia com Vini Jr., no início de outubro. A influenciadora e o jogador tiveram um relacionamento de idas e vindas que durou pouco mais de um ano.



Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Durante o período em que estiveram separados, o cantor também viveu um breve romance com Ana Castela.



No início desta semana, o filho de Leonardo publicou um vídeo na casa da ex-mulher. Nas imagens, ela apareceu na piscina e recebeu uma provocação sobre a festa que havia frequentado na noite anterior. "Foi para a festa ontem, né, Vivibora? Deixa eu ver a cara? Ressaca", brincou.



Os dois também viajaram com os filhos para Miami, nos Estados Unidos, neste mês. Em outra publicação, Virginia compartilhou um áudio do ex-marido sobre a personalidade dela. "Você é igual ao clima de São Paulo. Acorda sol e três segundos [depois] fica nublado. Complicada. Gente boa, mas complicada", disse ele.



A possível reconciliação também foi assunto para Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Durante um encontro com Juju Norremose, no último dia 15, ela foi questionada sobre as chances de o filho reatar o casamento com Virginia. "Aqueles meninos (Zé Felipe e Virginia) não vão voltar, não?", perguntou Juju. "Ai, só Deus sabe, Juju", respondeu Poliana, sem descartar a possibilidade.



Juju insistiu e declarou sua torcida pelo ex-casal. "Vão voltar, não vão? Por favor! Aqui, eu tô na torcida. Acho que eu e o Brasil inteiro", afirmou. Poliana apenas mandou um beijo e não deu mais detalhes.