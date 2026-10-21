Zé Felipe critica foto de Virginia Fonseca e faz pedido à exReprodução / Instagram
"Ele me ligou para falar que minha foto do perfil nova aqui do Insta não estava boa... gente, juro", relatou nos Stories. A chamada aconteceu às 10h08 e durou apenas 42 segundos.
Virginia decidiu seguir a sugestão e mostrou a reação do sertanejo. "Ficou melhor a foto?", perguntou. "Isso. Bonita. Estava muito escuro", respondeu Zé Felipe. A empresária se divertiu com a situação.
A imagem escolhida havia sido publicada no feed da influenciadora na semana passada. Nos comentários, seguidores citaram o ex-casal e até torceram por uma reconciliação.
"Zé Felipe, escreve aí a legenda rapidinho só pra 'nós ver' uma coisa", brincou uma internauta. "Prefiro que o Zé Felipe escreva uma música pedindo pra reatar", comentou outra.
Reaproximação
No início desta semana, o filho de Leonardo publicou um vídeo na casa da ex-mulher. Nas imagens, ela apareceu na piscina e recebeu uma provocação sobre a festa que havia frequentado na noite anterior. "Foi para a festa ontem, né, Vivibora? Deixa eu ver a cara? Ressaca", brincou.
Os dois também viajaram com os filhos para Miami, nos Estados Unidos, neste mês. Em outra publicação, Virginia compartilhou um áudio do ex-marido sobre a personalidade dela. "Você é igual ao clima de São Paulo. Acorda sol e três segundos [depois] fica nublado. Complicada. Gente boa, mas complicada", disse ele.
A possível reconciliação também foi assunto para Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Durante um encontro com Juju Norremose, no último dia 15, ela foi questionada sobre as chances de o filho reatar o casamento com Virginia. "Aqueles meninos (Zé Felipe e Virginia) não vão voltar, não?", perguntou Juju. "Ai, só Deus sabe, Juju", respondeu Poliana, sem descartar a possibilidade.
Juju insistiu e declarou sua torcida pelo ex-casal. "Vão voltar, não vão? Por favor! Aqui, eu tô na torcida. Acho que eu e o Brasil inteiro", afirmou. Poliana apenas mandou um beijo e não deu mais detalhes.
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