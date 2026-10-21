Paolla Oliveira em piscina - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira em piscinaReprodução/Instagram

Publicado 21/10/2026 15:50





Entre as imagens, ela aparece aproveitando piscina com a família, fazendo brincadeiras de mímica, jogando tênis de mesa, e brincando com cachorro. Paolla também aparece vestindo traje de rainha de bateria. Conhecida por trajetória no Carnaval, ela irá desfilar no próximo ano pela Imperatriz Leopoldinense.



Nos comentários, fãs reagiram aos registros. Uma seguidora destacou a alegria da artista nas imagens, “A felicidade no rosto dessa menina carnavalesca é gigante!”, disse. Enquanto outra, falou sobre beleza da atriz, “Só não é mais perfeita porque é uma só! Eita coisa mais linda!”. Alguns, ainda, exclamaram: “Linda”, “Maravilhosa” e “Fofa”. Paolla Oliveira , de 44 anos, mostrou novos registros de sua rotina, em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (21). A atriz abriu álbum com fotos de momentos de descontração em seu dia a dia, e recebeu elogios de internautas. Em legenda, ela escreveu: “Desses dias”.Entre as imagens, ela aparece aproveitando piscina com a família, fazendo brincadeiras de mímica, jogando tênis de mesa, e brincando com cachorro. Paolla também aparece vestindo traje de rainha de bateria. Conhecida por trajetória no Carnaval, ela irá desfilar no próximo ano pela Imperatriz Leopoldinense.Nos comentários, fãs reagiram aos registros. Uma seguidora destacou a alegria da artista nas imagens, “A felicidade no rosto dessa menina carnavalesca é gigante!”, disse. Enquanto outra, falou sobre beleza da atriz, “Só não é mais perfeita porque é uma só! Eita coisa mais linda!”. Alguns, ainda, exclamaram: “Linda”, “Maravilhosa” e “Fofa”.





Paolla Oliveira no Carnaval 2027



A atriz foi anunciada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no dia 22 de setembro. Paolla foi coroada, neste último sábado (17), em festa que ocorreu na quadra da agremiação, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em ocasião, a artista compartilhou registros de momento, e de traje, nas redes sociais. “O meu sonho de ser feliz vem de lá, sou Imperatriz Leopoldinense”, escreveu em publicação.



Ela, ainda, revelou animação com a experiência, “Que felicidade viver esse momento com vocês”, e agradeceu a companhia dos fãs por compartilharem desta nova etapa junto dela, “Obrigada por estarem comigo”, disse.

Trajetória no Carnaval

Oliveira estreou no Carnaval em 2009, como rainha de bateria da Grande Rio. Na qual a escola se apresentou com o enredo "Voilá, Caxias! Para sempre liberté, egalité, fraternité, merci beaucoup, Brésil! Não tem de quê". A fantasia da atriz foi batizada de “Aquarelas de Debret”. Em 2010, retornou em desfile do enredo “Das Arquibancadas ao Camarote Nº 1... Um Grande Rio de Emoção Na Apoteose do Seu Coração", na qual realizou homenagem ao gari Renato Sorriso.



Após um período de 10 anos, em 2020, a artista acompanhou novamente a agremiação, encenando o papel de Cleópatra, rainha do Egito. Em 2022, ano em que a escola se consagrou campeã, ela foi como pombagira, entidade espiritual de religiões afro-brasileiras. Em 2023, representou as armas de Ogum; e no ano seguinte, ganhou destaque com a fantasia de onça. Já em 2025, ela fez seu último desfile com a Grande Rio.



Ela retorna, em 2027, como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa