Sabrina Sato ao lado da filha e ultrassom de bebêReprodução/Instagram
Em registro, publicado nos Stories do Instagram, a apresentadora e a filha aparecem de costas para um chafariz, enquanto Zoe joga uma moeda para trás, realizando um pedido à fonte. Na legenda, Prattes escreveu: "Nós viemos aqui há um ano e ela tinha feito o pedido de um irmãozinho".
Ele revelou também que a enteada agradeceu pelo irmão, "Hoje foi agradecer", disse, e colocou um emoji de coração vermelho ao lado, emocionado com o momento.
O artista, ainda, na postagem seguinte, apresentou uma foto de ultrassom 3D do filho, já no sétimo mês da gestação. Ele comemorou evolução de crescimento de bebê: "Depois da espera, então, Deus disse: 'Está aqui. Esse é o de vocês'".
Sabrina e Nicolas anunciaram gravidez em vídeo publicado nas redes sociais, no dia 22 de junho. Nele, a filha de Sato conta sobre o momento, e celebra o novo membro da família: "Todos os dias antes de dormir, eu converso com Papai do Céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois eu faço o pedido, o mesmo pedido todos os dias desde quando eu tinha 5 anos. A gente pedia silêncio e esperava que o Papai do Céu escutasse. Agora eu vou contar pra você. A nossa família vai aumentar!", falou.
No registro, ela explica que é a primeira vez que ganhará um irmão, "O Zezé vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. É, mãe, você está sempre à frente, né? Gente, minha mãe está grávida!".
Sato e Prattes mantém relacionamento desde o início de 2024, mesmo ano que anunciaram noivado. O casal se casou em 2025. Eles esperam o primeiro filho juntos. A apresentadora já é mãe de Zoe, nascida de casamento com Duda Nagle, de 43 anos, com o qual foi casada até 2023.
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