Malévola Alves é solta no Egito - Reprodução / Instagram

Malévola Alves é solta no EgitoReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 12:13

As influenciadoras haviam sido levadas a uma delegacia em Alexandria na terça-feira (20), durante uma viagem turística. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da liberação nem sobre eventuais desdobramentos legais do caso.Antes da liberação, a assessoria de Malévola, cujo nome verdadeiro é Mariana Alves, informou aoque a influenciadora tinha um voo de retorno ao Brasil previsto para esta quarta-feira (21). Na ocasião, a equipe ainda não sabia se ela conseguiria embarcar e suspeitava que a detenção estivesse relacionada a denúncias feitas nas redes sociais sobre a identidade de gênero das brasileiras.A prisão foi confirmada pelo Ministério do Interior egípcio, que atribuiu a detenção à gravação e à publicação de vídeos com supostas insinuações sexuais. Segundo as autoridades, as duas brasileiras teriam admitido que produziram o material para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.Antes da confirmação oficial da detenção, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga tiveram os passaportes retidos e foram questionadas sobre suas identidades de gênero. Em uma das publicações, a influenciadora demonstrou preocupação com o que poderia acontecer durante a abordagem policial."Estamos na delegacia, estamos desesperadas. Eu não sei o que vai acontecer ou o que vão fazer com a gente. Pegaram todos os nossos passaportes e pararam nossa van no meio do passeio", escreveu.O advogado Jonatha Carvalho Matos havia informado anteriormente que a defesa buscava contato com a Embaixada do Brasil no Cairo e com as autoridades egípcias para acompanhar o caso e garantir a segurança e os direitos legais da brasileira.